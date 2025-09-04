En los audios contenidos en el 'pendrive' se escucha a Leire Díez pedir pruebas contra la UCO

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias para analizar el pendrive de Leire Díez

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha encargado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que analice el contenido del 'pendrive' que la exmilitante del PSOE Leire Díez entregó el pasado junio al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que el partido remitió a la Fiscalía General.

Se da la circunstancia de que es la misma unidad del instituto armado respecto de la cual Leire Diez trató de buscar supuestamente información comprometedora para desacreditarla, según ha adelantado 'El Confidencial' y han confirmado a EFE fuentes fiscales

Investigación de carácter reservado

Esta investigación es de carácter reservado y de ella se ocupan la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, y el fiscal jefe Jesús Alonso, quienes han remitido a la UCO el 'pendrive' para averiguar si existen o no indicios de delito.

El pasado 3 de junio Leire Díez entregó el 'pendrive' con información supuestamente relevante a Cerdán, antes de pedir su baja en el partido, y dos días más tarde el PSOE lo derivó a la Fiscalía General.

"Nosotros lo que queremos es que se conozca la verdad, que haya luz y taquígrafos y que sigamos avanzando en este país", sostuvo entonces la portavoz del PSOE, Esther Peña.

La exmilitante socialista, a la que se le escucha en unos audios publicados por varios medios pidiendo información comprometedora sobre la UCO y ofreciendo acuerdos para conseguirla, ha sostenido reiteradamente que su participación en esas reuniones formaba parte de un trabajo periodístico que desarrolla desde hace varios años con la intención de publicar un libro.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ya investiga a la exmilitante del PSOE por delitos de cohecho y tráfico de influencias por sus supuestas maniobras para influir en procesos judiciales y la ha citado a declarar como imputada el próximo 11 de noviembre, a petición de la Fiscalía después de la denuncia que interpuso la organización Hazte Oír contra ella.

Además, el Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid remitió al Juzgado número 9 la denuncia presentada por el partido Iustitia Europa contra Leire Díez al constatar que ya se ha abierto una investigación "por los mismos hechos".