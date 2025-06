Sandra Salinas 05 JUN 2025 - 10:12h.

Leire Díez habla de la documentación que ha entregado en Ferraz: "Hay informaciones de Partido Socialista pero yo ya dije que estaba investigando y que el objetivo final de esto era hacer un edición de sobre todo el tema de hidrocarburos y sobre eso también va información"

Víctor de Aldama responde a Leire Díez, que le denunciará por la irrupción en su rueda de prensa: "Quien ha sido agredido he sido yo"

Tras su comparecencia ante los medios en la que insistió en que no es "ni fontanera ni cobarde" y en la que irrumpió Víctor de Aldama, Leire Díez ha intervenido en 'La mirada Crítica', aborda cómo vivió el 'asalto' de Aldama, cuenta lo que hay en el pendrive que entregó en Ferraz y niega que nadie le haya invitado a salir del partido ocmo militante.

Aún “bastante impactada” por lo que sucedió en su rueda de prensa, Leire Díez nos contaba que vio a Aldama cuando estaba terminando de hablar y se quedó “perpleja”: “Pensé, no puede ser”. Se levantó “con la mayor tranquilidad posible” pero se produjo ese momento de tensión y nervios.

Insiste en que nunca le ha visto y, por tanto, niega sus acusaciones: “No le he amenazado”. Eso sí, recordaba que él sí le “amenazó” a la salida del acto en el que irrumpió: “Hubo un momento que le tuve prácticamente encima”. Por ello, tiene claro que va a denunciarle por lo que sucedió.

La reunión de Leire Díez en Ferraz

Díez dejaba claro que con Santos Cerdán estuvo tan solo "unos minutos" con el objetivo de "causar baja voluntaria" y añadía que fue una decisión que tomó ese mismo día: "No quiero que nadie vincule lo que estoy haciendo con el PSOE porque no tiene ningún sentido".

Por ello, ha entregado la documentación que tiene "para que se vea lo que estoy haciendo" y a partir de ahora seguirá "haciendo lo mismo" y detallaba: "Investigando esto y lo hago como periodista, para quitar el militante de la descripción de mi persona".

Afirma que nadie le ha abierto la puerta para que se vaya del PSOE, aunque tampoco para volver: "Dije que quería cursar la baja voluntaria y lo mismo que curso la baja voluntaria, si algún día decido volver, será voluntario también".

En su opinión, estamos ante "una operación absolutamente medida" basada en la "técnica de la tinta del calamar" en la que se utiliza una polémica para tapar otra.

¿Qué contiene el pendrive que ha entregado Leire Díez?

No lo entregó a Santos Cerdán, se lo dio al instructor de su expediente informativo, pero ¿Qué contiene? "Tiene diversa documentación de las cosas que he ido investigando, que nadie espere que aquí hay una revelación, lo que hay es información, muchas cosas que sí que estaban en algunos casos judicializadas, información añadida a todo eso, pero es información que me vas a permitir que de momento mantenga ahí, que se va a entregar a la Fiscalía y que a partir de aquí que sean ellos los que hagan lo que tengan que hacer".

"Hay informaciones de Partido Socialista pero yo ya dije que estaba investigando y que el objetivo final de esto era hacer un edición de sobre todo el tema de hidrocarburos y sobre eso también va información", añadía y negaba que hubiera información sobre periodistas.

El audio que podría cuestionar la coartada de Leire Díez

Existe un audio de Luis José Sáenz de Tejada, exjuez y abogado, que podría desmontar la coartada de Leire pero ella desmiente que tenga nada de problemático, afirma que se envió a un grupo en le que había varias personas y se negaba a hablar de audios privados.

¿Quién filtró el audio de Leire Díez?

"No recibo dinero público, no recibo dinero del PSOE, de verdad, ¿Tú crees que tengo que dar tantas explicaciones de mi vida privada siendo nada ni nadie?", se preguntaba la entrevista, añadiendo que se ha "aprovechado la coyuntura de ser militante socialista" para atacarla y recordaba: "Yo no he liado todo esto, ha liado esto quien filtra una conversación en un despacho de abogados".

Pero ¿Quién filtró este audio? Leire explicaba que el pasado mes de octubre supo a través de un periodista que un bufete de abogados "había enviado información relativa a uno de los casos judiciales en marcha", ella puso una denuncia "por revelación de secretos" y añadía: "Es el mismo despacho del que es cliente Hamlyn, Aldama y otra de las personas que es miembro del chat del cual sale ese audio".