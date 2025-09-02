'La mirada crítica' se ha desplazado hasta la playa en la que fue enterrada Matilde Muñoz, la española asesinada en Indonesia

Amiga de Matilde Muñoz, asesinada en Indonesia: "La recepcionista dijo que no podíamos poner una denuncia. No cuadraban las versiones"

Compartir







Matilde Muñoz, una española de 72 años que había viajado en junio a la isla indonesia de Lombok, fue hallada muerta el pasado 30 de agosto en una playa próxima al hotel en el que se alojaba, tras desaparecer a comienzos de julio sin que constara registro de su salida del país. Según la policía de Lombok Occidental, la mujer murió asfixiada. Por el crimen han sido detenidos dos hombres vinculados al establecimiento hotelero, quienes han confesado su implicación.

'La mirada critica' se ha desplazado hasta la isla de Lombok para conocer más detalles de la investigación sobre la muerte de la española. La Interpol ha decidido realizar una investigación paralela a la que está llevando a cabo la policía local, porque no se fían del todo de ella, debido a que Mala, la contable del hotel, tendría una relación cercana con la policía de Lombok. Los dos sospechosos habrían tenido una discusión por el volumen de la música, pero la policía no cree que ese sea el motivo de la muerte de Matilde, sino que entraron en su habitación para robarle y la asfixiaron. Después, llevaron el cuerpo de Matilde hasta una playa cercana al hotel y lo enterraron allí.

David Cifuentes, periodista, se ha desplazado hasta la playa y nos cuenta cómo es esa zona: "Es una zona turística, en primera línea de playa. Detrás de la zona de rocas hay restaurantes, hay centros comerciales, hay numerosos bares. Es decir, no es una zona alejada. Es una zona accesible, no es un acantilado remoto".

Ana, amiga de Matilde: "La más sospechosa es Mala, la contable del hotel"

Además, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Ana, una de las amigas de Matilde, que explica que cree que la gestión del caso no se ha hecho bien: "Se habla de los dos detenidos, que son los únicos sospechosos, pero para nosotros la más sospechosa es Mala, la contable del hotel. No sé si ha sido a raíz de nuestros comentarios, y se lo hemos comentado a la policía, que los mensajes que supuestamente le había enviado Matilde a Mala eran sospechosos".