Carolina Perles presentó en 2022 un informe pericial que recoge que existieron episodios de violencia continuada

José Luis Ábalos pide al juez la citación de su exmujer, ante la entrevista en exclusiva en Telecinco, e instantes después rectifica

Telecinco estrena este lunes 8 de septiembre en prime time 'El precio de...', la primera entrega de su nuevo formato de investigación. Su primera entrega, titulada ‘El Precio de la Corrupción’, tratará sobre el caso Ábalos, y contará con el testimonio de Carolina Perles, exmujer del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, que rompe su silencio tras casi 20 años de relación.

El estreno de este programa coincide con la publicación este domingo del informe pericial de Perles, en el que, según recoge en exclusiva el medio 'The Objective', se acreditaría la existencia de un delito de violencia por parte de José Luis Ábalos.

Carolina Perles padecía un sufrimiento psicológico real

La exploración forense se realizó el el 1 de abril de 2022, está firmada por un catedrático de Psiquiatría de una universidad pública de Madrid. El documento fue presentado meses más tarde por Carolina Perles en el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Valencia como parte de la demanda de divorcio interpuesta en julio de ese mismo año.

El peritaje recoge que existieron episodios de violencia continuada contra Perles por parte de su entonces marido, el exministro José Luis Ábalos. Según se detalla en las conclusiones, ese comportamiento estaba ligado a un “cambio de vida”, marcado por ausencias, relaciones con otras mujeres y fiestas.

Cuando se elaboró el informe, el matrimonio seguía formalmente vigente, aunque Perles ya había solicitado en varias ocasiones la separación. Un año antes, en 2021, descubrió que Ábalos mantenía una relación extramatrimonial con una joven de 23 años, identificada como Andrea de la Torre. La revelación llegó a raíz de una fotografía difundida en redes sociales en la que se veía al entonces diputado almorzando con ella en un restaurante segoviano. Según las fuentes consultadas, la relación habría comenzado en mayo de ese año, en plena recuperación de Perles tras una operación derivada de un cáncer de pulmón diagnosticado a finales de 2020.

El documento forense también alude a la negativa de Ábalos a facilitar el divorcio, lo que se enmarca en lo que describe como una “serie de conductas vejatorias y amenazantes”. Entre ellas se incluyen indiferencia, desprecio, abandono afectivo, infidelidades y amenazas reiteradas. En su relato, Perles asegura que su marido evitaba la separación formal porque supondría un inconveniente mediático mientras, en paralelo, convivía con otra pareja.

Ese rechazo de Ábalos a conceder el divorcio se prolongó durante un año completo, desde que Carolina Perles descubrió la relación extramatrimonial de su marido en julio de 2021 hasta que finalmente presentó la demanda en julio de 2022, apenas tres meses después del informe forense. La demora en iniciar acciones legales, según recoge el documento publicado por 'The Objective', obedecía a un “miedo paralizante” frente a la figura de quien todavía era un político de gran peso, al que ella no se atrevía a enfrentarse.

El informe psiquiátrico apunta a que ese estado de bloqueo estaba relacionado con las actitudes vejatorias y las supuestas actividades ilícitas de Ábalos. En las diez páginas del peritaje también se describe a Perles como una mujer en una situación de extrema fragilidad, consciente de la humillaci�ón que sufría pero incapaz de imaginar una separación por el temor a las represalias de su marido. El documento resalta que su miedo era real y constante, hasta el punto de condicionar su discurso y obligarla a utilizar esa disociación como única forma de protegerse del dolor y del pánico que sentía.

El examen forense concluye que Carolina Perles padecía un sufrimiento psicológico real, aunque en parte atenuado por mecanismos de desconexión emocional. El informe describe un miedo constante y paralizante dentro de una convivencia marcada por la humillación y el maltrato continuado, fruto de una relación claramente desigual en la que el poder recaía de manera asimétrica en su marido.