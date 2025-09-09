“No acabo de entender que uno se preste a poner en cuestión la intimidad familiar"

La exmujer de José Luis Ábalos desvela cómo descubrió en su ordenador contenido pornográfico

“De todos los testimonios” que he escuchado en este tiempo este es el que más duele. Así ha respondido el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a la entrevista de su exmujer, Carolina Perles, en el nuevo programa de Telecinco ‘El Precio de’ que conduce Santi Acosta.

“De todo lo que he sufrido todo este tiempo y de todos los testimonios que he escuchado este tiempo, este es el que más duele porque…”, ha afirmado en una entrevista a OKDiario.

“A mí no se me ocurriría nunca hablar de una pareja mía y esta no es una pareja cualquiera, es la madre de mis hijos y esto me condiciona mucho”, ha señalado. “No acabo de entender que uno se preste a poner en cuestión la intimidad familiar”, ha sentenciado.

Carolina Perles habla de asuntos políticos en 'El Precio de'

Sin embargo, en ‘El Precio de’ la exmujer del exministro habla mucho más que de su intimidad familiar. Hablar del caso de Delcy Rodríguez, por ejemplo, en el que asegura que en ese momento, José Luis Ábalos estuvo hablando “con Marlaska y el presidente”.

Perles ha puesto sobre la mesa documentos inéditos y comprometedores para Ábalos, sobre quien asegura que tiene dinero escondido en el extranjero.

La segunda entrega de esta entrevista se verá en el nuevo programa de Santi Acosta, ‘El Precio de’ el próximo lunes.