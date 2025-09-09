Fernando Concheiro 09 SEP 2025 - 08:49h.

La exmujer del exministro de Transportes asegura que tiene dinero en el extranjero

La exmujer de José Luis Ábalos desvela cómo descubrió en su ordenador contenido porno

Compartir







‘EL PRECIO DE’ ha arrancado este lunes con un estreno de alto voltaje. El nuevo programa de Telecinco, conducido por Santi Acosta, ha puesto sobre la mesa documentos inéditos y testimonios en exclusiva que comprometen a José Luis Ábalos en el caso de corrupción que tiene abierto. El exministro, de hecho, intentó frenar, sin éxito, la emisión de la entrevista a su exmujer, Carolina Perles.

La exmujer del exministro de Transportes ha roto su silencio ante las amenazas de José Luis Ábalos para que su entrevista no saliera a la luz. Carolina Perles asegura que desde el primer día le ha pedido que no hablara.

Su exmujer ha insinuado que el exministro de Transportes tiene dinero escondido en el extranjero. “Que miren en su pasaporte porque desde que dejó de ser ministro no ha parado de viajar”, afirma Perles en la entrevista con Santi Acosta.

La llegada de Koldo García a sus vidas

Asegura que José Luis Ábalos cambió su actitud cuando Koldo García llegó a su vida. Se volvió dice un matón que controlaba todos los movimientos del ministro.

PUEDE INTERESARTE Ábalos recurre la decisión de un juzgado que rechaza frenar la difusión de la entrevista a su exmujer

Afirma también que cuando le concedieron el ministerio de transportes, Ábalos se volvió más hermético y le ocultaba información. “He visto que a lo mejor se iba con más dinero de lo normal”, ha confesado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En ese momento recibió amenazas del entorno de Koldo para que no siguiera investigando. “Me regala un coche y al poco tiempo oigo lo de ‘un accidente lo tiene cualquiera’”, afirma en la entrevista.

Perles también habló sobre el caso Delcy Gate. Asegura que la noche en la que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, aterrizó en el aeropuerto de Madrid Barajas, Ábalos recibió varias llamadas del Gobierno. “Estaba hablando con Marlaska y con el presidente”, ha dicho.

La próxima semana se publicará la segunda parte de la entrevista, pero Carolina Perles avisa: “Morirá matando”. Todavía queda mucho que aclarar.