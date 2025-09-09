Lara Guerra 09 SEP 2025 - 00:56h.

Carolina Perles revela cómo su hija se enteró de que el exministro veía páginas pornográficas

Las "amenazas" que recibió la exmujer de Ábalos del entorno de Koldo tras prohibirle entrar en su casa: "Se me regala un coche..."

Con ganas de contar "su verdad", Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos ofrece sin tapujos la entrevista más dura de su vida, donde ha relatado cómo descubrió que el que fuera su pareja visitaba páginas de contenido pornográfico. En 'El precio de la corrupción', el nuevo programa conducido por Santi Acosta, Perles se abre como nunca.

En primer lugar, la que fuera mujer del exministro asegura que él "cogió una manera de vida que no entraba dentro de lo que yo veo una relación sana. Sobre cómo se enteró de sus comienzos que le relacionaban al contenido de páginas XXX, Carolina detalla que fue su hija la primera en descubrirlo: "Hay un ordenador de toda la familia donde mi hija estaba estudiando y me llegó toda escandalizada porque al abrir el ordenador me dijo que se había encontrado con un vídeo pornográfico. Pienso que por la noche estaba visualizando un vídeo y no lo cerró bien".

Me dijo que lo veía para relajarse, lo normalizaba

Por otro lado, Perles comenta que trató de "entrar" en el ordenador y consiguió ver que había numerosas páginas X: "Empecé a cerrar y cerrar carpetas y conforme lo hacía, es donde me di cuenta de que había algunas con chicas. En ese momento imaginé que eran actrices de películas".

Carolina Perles no dudó en reprochárselo al que fuera su marido, quién actuó presuntamente con total normalidad: "Obviamente yo le reprocho y me enfado, le dije que esto no podía estar al alcance de un menor de edad. Su reacción fue decir que lo ve para relajarse y lo normaliza diciendo 'me gusta verlo'. o es normal que una vez que lo descubra tu mujer pues no es normal que tú no le des importancia, Lo que sí que estaba claro es que estaba claro que estaba empezando a tener problemas o o por lo menos yo estaba descubriendo problemas.