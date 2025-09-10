La esposa del presidente del Gobierno admite que en alguna ocasión su asesora le hizo un favor al enviar algún correo relacionado con la cátedra que codirigía en la UCM

La asesora de Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar a las preguntas del juez Peinado sobre su contratación

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha defendido ante el juez Juan Carlos Peinado, que su asesora le hizo algún "favor" en ocasiones muy excepcionales, como cuando envió un correo relacionado con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. La empresaria ha comparecido brevemente este miércoles, por cuarta vez, para reiterar las funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

La mujer del jefe del Ejecutivo, durante poco más de cinco minutos, ha vuelto a sentarse frente al titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que el pasado mes de agosto le imputó un quinto delito, el de malversación, vinculado a la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Begoña Gómez ha declarado a las breves preguntas que le ha formulado su abogado, Antonio Camacho, en un interrogatorio dirigido a reafirmar los argumentos que este plasmó en su recurso contra la última imputación, donde reprochó al juez su "exorbitada" interpretación el Código Penal, según fuentes judiciales.

Begoña Gómez, en su comparecencia ante Peinado, la cuarta del año, se ha centrado en explicar las funciones de su asesora, que consistían fundamentalmente en coordinar su agenda, equipo de seguridad y labores de protocolo.

La esposa del presidente del Gobierno, ha admitido -como ya dijo la propia Álvarez en su declaración-, que en alguna ocasión le hizo un favor al enviar algún correo relacionado con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Un argumento que ya subrayó su abogado Antonio Camacho en su último recurso a la Audiencia Provincial de Madrid, en el que enmarcó en un "favor" que Cristina Álvarez transmitiese en febrero de 2024, en la parte final de un correo, un "mensaje personal" de la mujer del presidente del Gobierno sobre su deseo de que Reale siguiese patrocinando la cátedra.

Cuestionó entonces el letrado que el juez basase la imputación de ambas por malversación en un favor, que consideró una "conducta aislada". Según las fuentes consultadas, Begoña Gómez ha explicado que su asesora ha realizado las labores que corresponden a su puesto, de libre designación. Lo ha hecho después de que la propia Cristina Álvarez se acogiese a su derecho a no declarar ante el magistrado como investigada por este mismo delito.

El juez Peinado investiga a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación

El juez Peinado imputó a ambas, a mediados de agosto, un presunto delito de malversación en la línea de investigación en la que se ha centrado en los últimos meses: la que busca aclarar si hubo desvío de dinero público en la designación de la asesora de Begoña Gómez y si esta desempeñó funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo.

Es la cuarta vez que la mujer del presidente del Gobierno acude a los juzgados de Plaza de Castilla desde que está investigada, hace casi año y medio. En dos de esas ocasiones se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que el pasado diciembre, contestó a las preguntas de su abogado para negar, punto por punto, cualquier indicio de delito o irregularidad en su contra.

Vestida de negro y rodeada de las habituales medidas de seguridad, la mujer del presidente del Gobierno ha entrado en la sala del juzgado unos minutos antes de su cita, tras acceder a la sede por el garaje, en virtud de un acuerdo gubernativo adoptado por la decana en todas sus comparecencias ante la posibilidad de que se produzca un riesgo para su integridad física.