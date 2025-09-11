Santos Cerdán cobró casi 41.000 euros del Congreso por gastos de kilometraje en seis años

La Cámara Baja pagó 40.928 euros a Santos Cerdán por gastos de gasolina entre 2019 y 2025, cuando dejó su acta tras ser imputado

Leire Díez niega relación con Santos Cerdán y enmarca sus "investigaciones" sobre la UCO en la elaboración de su libro

Compartir







El Congreso de los Diputados pagó casi 41.000 euros al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en concepto de kilometraje, desde que adquirió el acta en 2019 hasta que renunció a la misma en junio de 2025, tras ser imputado en el caso Koldo y antes de ingresar en la cárcel madrileña de Soto del Real.

La Cámara Baja y el Ayuntamiento navarro de Milagro han remitido al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente un informe con todas las retribuciones abonadas a Cerdán entre los años 2014 y 2025 que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidió al magistrado para culminar el informe de patrimonio del exdirigente socialista.

El juez pretende saber la verdad sobre las cuentas

Como ya hiciese con el exministro José Luis Ábalos, el magistrado ordenó el pasado día 4 estos requerimientos para aclarar, a petición de la Guardia Civil, los ingresos de Santos Cerdán, actualmente en prisión preventiva, por las diferencias entre la información de la Agencia Tributaria y los movimientos de sus cuentas bancarias.

En el documento, al que ha tenido acceso EFE este jueves, figura un listado de las nóminas, transferencias, certificados de retenciones, indemnizaciones por cese y datos bancarios del exdiputado.

Además, figura una relación detallada que la Cámara Baja le pagó por gastos de gasolina entre los años 2019 y 2025, que ascendió a 40.928 euros. Por años, 830 euros en 2019, 5.840 euros en 2020, 7.470 en 2021, 6.972 euros en 2022, 7.589 en 2023, 8.857 en 2024 y este año, entre enero y mayo, cuando renunció al escaño tras su imputación, 3.369 euros.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las transferencias emitidas por el Congreso para el pago del kilometraje se efectuaron bajo el concepto 'normal', que se refiere a actividades parlamentarias como plenos, comisiones y viajes autorizados por la Mesa del Congreso, y también como 'firma portavoz', que alude a 'otras tareas parlamentarias' sin especificar.

El juez ha trasladado ya esta documentación a la UCO de la Guardia Civil para "su análisis pormenorizado", debiendo "dar cuenta" al instructor del resultado del mismo.