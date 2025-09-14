Pedro Sánchez ha criticado que "la oposición ante la barbarie de Gaza no dice nada"

Madrid recibe una etapa final de la Vuelta Ciclista a España marcada por las protestas propalestinas

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recordado que este domingo termina la Vuelta Ciclista a España y ha manifestado su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".

Asimismo, ha criticado que "la oposición ante la barbarie de Gaza no dice nada". "Tienen menos ideas que educación, pero en este contexto tan complejo en lo internacional España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos", ha añadido.

Igualmente, ha mostrado su "orgullo de ver un país tan plural como el nuestro, tan diverso en lo territorial, pero que sin embargo nos ponemos todos de acuerdo en una causa justa como son los derechos humanos, así que viva los derechos humanos y viva al pueblo español".

Madrid exige que se "reprima" cualquier "atisbo de violencia" en la Vuelta

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha exigido este domingo que se "reprima" cualquier "atisbo de violencia" en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España este domingo en la capital tras el "grave peligro" que vivieron ayer los competidores.

"Confío en que a la Policía, a la Guardia Civil, se les deje actuar como corresponde y si hay cualquier atisbo de violencia, por supuesto se reprima, la manifestación pacífica se respeta, los delitos hay que reprimirlos y poner en riesgo la vida de las personas y su seguridad, desde luego es un delito", ha trasladado Sanz en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press.

Se ha referido a un grupo de manifestantes propalestinos que ha intentado cortar la carretera por la que estaba transcurriendo la penúltima etapa de esta competición en la que quedaban solo 20 kilómetros. Los competidores los esquivaron por un carril alternativo.

Sanz ha sostenido que se puso "en grave peligro" tanto la integridad física de los deportistas como de las "propias personas que fueron a ver el evento". "Creo que hay que pedir sobre todo una especial responsabilidad a quienes tienen cargos públicos o incluso forman parte de partidos que han estado o están en el Gobierno", ha lanzado la vicealcaldesa. Este sábado acudieron a protestas las exministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero; mientras que Más Madrid saldrá este domingo a la calle.