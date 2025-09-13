La organización de la Vuelta a España ha decidido recortar 5 kilómetros la última etapa

La Audiencia Nacional rechaza investigar las protestas propalestinas en La Vuelta por falta de competencias

La organización de la Vuelta a España ha decidido recortar 5 kilómetros la última etapa que se disputará este domingo entre Alalpardo y Madrid, de 108 km, sin que se hayan precisado los motivos de la decisión. La Vuelta Ciclista de este año ha estado marcada por las protestas ciudadanas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech tras la masacre en Gaza, por ello, en estas dos últimas etapas se esperan nuevas movilizaciones.

"Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España, eliminando el paso por Aravaca, lo que reduce en unos 5 km la etapa", dice un comunicado de la Vuelta.

Hoy se disputa la vigésima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 km, en medio de grandes medidas de seguridad por la oleada de protestas propalestinas que están marcando la presente edición.

Las protestas contra Israel dejan ya más de una veintena de detenidos

Las reiteradas protestas de apoyo a Palestina han dejado ya más de una veintena de detenidos acusados de delitos relacionados con desórdenes públicos en las diferentes etapas de la competición.

Los últimos arrestos se produjeron este jueves en la contrarreloj individual en Valladolid. Agentes de la Policía Nacional y Municipal han detenido a dos activistas con simbología de Palestina que habían saltado las vallas para intentar impedir el paso de un corredor del equipo Israel-Premier Tech.

El paso de la Vuelta ha ido dejando detenciones en varias etapas. Con anterioridad a la de Valladolid, fueron arrestados diez manifestantes propalestinos en el tramo final de la 15ª etapa de La Vuelta, el domingo 8 de septiembre, en los municipios lucenses de O Corgo y Monforte de Lemos.

Las detenciones se efectuaron por desórdenes públicos con peligro para la integridad de las personas. Entre las personas arrestadas en Monforte de Lemos se encontraba la responsable comarcal de Lugo Sur del BNG, Rosana Prieto, lo que motivó las protestas de esta formación.