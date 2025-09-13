Ione Belarra ha hecho un llamamiento para que haya un "desborde" de movilización que provoque el boicot de la etapa final de la Vuelta"

La Vuelta recorta 5 km la última etapa de este domingo en Madrid: "Ha habido un pequeño cambio en el recorrido"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha hecho un llamamiento a la sociedad civil para que haya un "desborde" de movilización que provoque el boicot de la etapa final de la Vuelta ciclista a España, en rechazo a la presencia del equipo Israel-Prermier Tech, y se "sobreponga pacíficamente a la militarización policial" de Madrid, en referencia al despliegue de seguridad organizado para este evento.

También ha avanzado que participará junto con otros dirigentes del partido en las protestas propalestinas convocadas durante este sábado en Madrid. Aparte, intentará estar presente en las movilizaciones previstas con motivo del cierre de la carrera de este domingo.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el Consejo Ciudadano estatal de la formación morada celebrado excepcionalmente en la localidad de Collado Villalba, según ha explicado la propia Belarra, para acudir a las protestas en apoyo al pueblo palestino y contra el "blanqueamiento" de Israel, al permitir que el equipo hebreo continúe en la competición.

Es más, Belarra ha denunciado la "terrible represión" que, a su juicio, practica el Gobierno central a los activistas propalestinos que se manifiestan en la Vuelta ciclista y le exige que dé órdenes a la delegación del Gobierno para que no se produzcan más arrestos.

El gobierno va de la mano de Ayuso y Almeida en la "represión"

"El Gobierno de España, de la mano de los gobiernos (autonómico y municipal) de la señora Ayuso y Almeida, han militarizado la ciudad de Madrid y toda la Comunidad, incluido la Sierra, para evitar las manifestaciones propalestinas en el marco de la vuelta ciclista a España", ha recriminado.

Asimismo, ha sostenido que muchas personas ven "con horror la colaboración de sus gobiernos con los genocidas" del Ejecutivo dirigido por Benjamin Netanyahu, pero ha vaticinado que este genocidio en Gaza "lo va a parar la gente decente", la "que no mira hacia otro lado y la que se coloca activamente en el lado correcto de la historia". "El fin de este genocidio y del proyecto colonial del sionismo es cuestión de tiempo", ha ahondado Belarra.

También ha subrayado que la apertura de diligencias de investigación por parte de la Audiencia Nacional, aunque fueron archivadas ayer, revela que existe en España un "grave problema el Poder Judicial, donde se "condena a raperos por criticar a la monarquía" pero los "grandes delincuentes siguen impunes", citando al rey emérito Juan Carlos I.

Comunidad de Madrid critica que "líderes de izquierda y del Gobierno llamen a boicot" de La Vuelta

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado que "determinadas fuerzas políticas, líderes de la izquierda y el Gobierno central llamen al boicot" de La Vuelta por la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech y en apoyo del pueblo palestino.

En declaraciones a los medios este sábado en la salida de la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista 2025, García Martín ha pedido que "se dote de medios" a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"No tiene ningún sentido que desde determinadas fuerzas políticas, líderes de la izquierda y desde el propio Gobierno Central se esté llamando al boicot de la Vuelta Ciclista a España, porque es tanto como llamar al boicot de nuestro propio país", ha ampliado el consejero de Presidencia.

Además, ha deseado que a lo largo del fin de semana se hable "de deporte en libertad, que es lo que representa la Vuelta Ciclista a España".

Respecto a la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid, García Martín ha esgrimido que "va a ser un revulsivo para desarrollar la región desde el punto de vista económico y para mostrarla a todo el mundo".

"Llevamos mucho tiempo peleando para devolver a la Comunidad de Madrid un gran premio, en este caso un gran premio de Fórmula 1", ha añadido.