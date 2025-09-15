Feijóo culpa a Sánchez de los "actos de violencia" en La Vuelta

Esperanza Buitrago 15 SEP 2025 - 09:21h.

La suspensión inédita de la Vuelta deja dos detenidos y 22 agentes heridos

Mientras el Gobierno pone en valor a los manifestantes desde el PP se lamentan de la imagen de España

Tras la inédita suspensión de la Vuelta Ciclista a España por la manifestación propalestina para denunciar el genocidio de Israel en Gaza, llega la tormenta política. Mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, protagoniza un desayuno informativo marcado por los disturbios, se espera la reacción del PSOE y del PP.

La organización de la Vuelta tuvo que celebrar en un podio improvisado en el garaje de un hotel de la capital la victoria del danés Jonas Vingegaard, tras la suspensión de la última etapa. Dos personas fueron detenidas en los disturbios y 22 agentes resultaron heridos en enfrentamientos entre manifestantes y policías.

Mientras el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, habla de "una manifestación que se ha resuelto sin incidentes graves”, el sindicato de Policía ha pedido su dimisión.