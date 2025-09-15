Reacciones a la suspensión de la Vuelta | Pilar Alegría: "Habría sido normal si no hubiera participado el equipo de un país genocida"
La suspensión inédita de la Vuelta deja dos detenidos y 22 agentes heridos
Mientras el Gobierno pone en valor a los manifestantes desde el PP se lamentan de la imagen de España
Tras la inédita suspensión de la Vuelta Ciclista a España por la manifestación propalestina para denunciar el genocidio de Israel en Gaza, llega la tormenta política. Mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, protagoniza un desayuno informativo marcado por los disturbios, se espera la reacción del PSOE y del PP.
La organización de la Vuelta tuvo que celebrar en un podio improvisado en el garaje de un hotel de la capital la victoria del danés Jonas Vingegaard, tras la suspensión de la última etapa. Dos personas fueron detenidas en los disturbios y 22 agentes resultaron heridos en enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Mientras el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, habla de "una manifestación que se ha resuelto sin incidentes graves”, el sindicato de Policía ha pedido su dimisión.
Feijóo culpa a Sánchez de los "actos de violencia" en La Vuelta
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de los "actos de violencia" en La Vuelta y ha dicho que "no es digno" del cargo que ocupa. A su entender, el presidente del Gobierno ya "no tiene límites".
"El presidente del Gobierno, el señor Sánchez, es responsable de los actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país", ha declarado Feijóo, antes de presentar la conferencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, organizada por el Foro Nueva Economía.
El improvisado podio para coronar a Jonas Vingegaard: en un aparcamiento y sobre neveras
"La Vuelta habría sido normal si no hubiera participado el equipo de un país genocida"
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, afirmó que La Vuelta, cuya última etapa fue cancelada este domingo por las protestas propalestinas, "habría sido normal" si no hubiera participado el equipo "de un país genocida", y reconoció que le produjeron "bochorno" y "vergüenza" las imágenes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, saludando al Israel-Premier Tech.
"Lamentamos que la etapa no se pueda completar, pero la mayoría de manifestaciones han sido pacíficas. El deporte no puede ni debe ser una isla ajena al sufrimiento que está sufriendo Gaza", argumentó en declaraciones al programa 'Carrusel Deportivo' de la Ser que tecoge Europa Press en alusión a que el deporte no debe olvidar lo que está pasando en Palestina.
Alegría señaló que en Madrid se han movilizado 100.000 personas y que, para la portavoz del Gobierno, han demostrado que "la libertad es gritar en contra de este genocidio". "El clamor popular no puede ser ignorado. Tienen que actuar con coherencia como lo hicieron en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, y lo tiene que hacer ahora. Esta semana va a haber una reunión del COI, desconozco cuál va a ser el orden del día, pero el primer punto debe ser el debate de esta cuestión", invitó Alegría.
Javier Bardem, reivindicativo en los Emmy: "Hay que denunciar el genocidio en Gaza"
La Vuelta Ciclista 2025, suspendida: la improvisada ceremonia de entrega del trofeo a Vingegaard
La organización de la Vuelta ofrecerá una rueda de prensa
La organización de la Vuelta ciclista ha lamentado los incidente de este domingo, que han impedido celebrar la última etapa en la capital.
La organización dará este lunes una rueda de prensa al mediodía.