Reacciones a la suspensión de la Vuelta: la organización dará una rueda de prensa a las 12 horas

Un día más y tras el revuelo generado por la suspensión de la última etapa de la la Vuelta Ciclista a España por las protestas contra el genocidio en Gaza, Ana Rosa Quintana ha hablado de este y de otros temas de rabiosa actualidad en 'El Programa de Ana Rosa'.

"Buenos días. Palestina ha entrado en la precampaña electoral por Andalucía. Sánchez ha pronunciado un mitin en Málaga a favor de su candidata, María Jesús Montero, y ha utilizado las matanzas en Gaza para hacer propaganda con el deporte. Por supuesto que hay que movilizarse para condenar el asesinato en masa de 65.000 palestinos. Es algo incuestionable. Es muy dolorosa la imagen del éxodo de miles de familias con sus hijos y enseres saliendo camino de campos de regufiados. La estrategia es la polarización. ¿Ahora en España solo se puede ser propalestino o proisraelí? ¿Todo el pueblo de Israel es un reflejo del Gobierno de Netanyahu? ¿Todo el pueblo español es un reflejo del Gobierno de Sánchez? Lo que se dice después de un PERO en una frase anula todo lo que se ha dicho antes de ese PERO. Atentos a dónde coloca el presidente el PERO en esta frase. Abro comillas: "Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, PERO, PERO también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina", ha comenzado.

Ana Rosa Quintana: "El responsable de la Policía boicoteando a la Policía. El mundo al revés"

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha continuado: "Ese PERO llamaba al boicot. A Sánchez se le puso carta de Quim Torra cuando decía aquello de "Apreteu" y que llevó a unos CDR a intentar arrojar 400 litros de aceite al paso del pelotón. El Gobierno lo condenó y luego les aminstió. El Gobierno del PERO. Sánchez hablaba de un cambio de etapa en Andalucía, PERO ponía fin a la etapa de la Vuelta con su llamamiento. No hay mayor manipulación de masas que usar el deporte como propaganda política, como se ha hecho a lo largo de la historia. Por cierto, ¿dónde estaba la ministra de Deportes, que no condenó el boicot a los ciclistas? Con 22 policías heridos, el delegado del Gobierno justificó los ataques alegando que en Madrid no se han asesinado a 65.000 personas".

Para finalizar, Ana Rosa ha apuntado: "El responsable de la Policía boicoteando a la Policía. El mundo al revés. Proponemos que de la misma manera que elpresidente llama al boicot a la Vuelta, boicotee a su socio Puigdemont, que ha criticado duramente al Gobierno por bloquear los productos israelíes, ya que supone un riesgo para las inversiones en Cataluña. ¿PERO a que Moncloa no va a vetar a Junts por apoyar a Israel? Claro que no. Ni romperá relaciones con Israel ni romperá con Puigdemont. PERO seguiremos viendo a Sánchez convertido en un activista".