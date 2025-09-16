Rostros de Podemos como Ione Belarra o Irene Montero han lamentado la muerte de Martina García

La actual secretaria de Acción Institucional de Castilla-La Mancha y exconcejala ha fallecido a los 25 años

Podemos Castilla-La Mancha ha confirmado este martes el fallecimiento de su actual secretaria de Acción Institucional y exconcejala, Martina García Anguita, de 25 años.

Martina estudiaba en la actualidad el Grado de Derecho y fue durante el mandato de 2019 una de las concejalas más jóvenes de la historia con tan solo 19 años, en el municipio de Marchamalo.

El alcalde de Marchamalo: "Es un día triste para el pueblo"

El alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, ha enviado un mensaje de condolencias a la familia y amistades de Martina García Anguita, quien fuera concejala del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Marchamalo durante la legislatura 2019-2023: "Es un día triste para el pueblo de Marchamalo, y en nombre de todas las personas que pertenecemos al Ayuntamiento de Marchamalo y todo el pueblo transmitimos nuestro pésame a la familia, pensando en que todo lo que hizo Martina en estos últimos años quedará siempre en nuestro recuerdos", ha declarado el primer edil del municipio, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La despedida de Podemos Castilla-La Mancha

Desde el partido lamentan la pérdida de la compañera: "Nos han quitado un trozo de vida. Se nos ha marchado una gran compañera y amiga. Nuestra secretaria de Acción Institucional y una de las concejalas más jóvenes de la historia", compartían. "Llevaremos tu memoria para que seas inmortal".

A través de su coordinador autonómico, José Luis García Gascón, desde Podemos han estado sus últimos días acompañando a la familia, y ya están organizando muestras de apoyo y despedida en grupos de militancia de toda la región.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha mostrado sus condolencias a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Que se haya ido una compañera tan joven y comprometida es muy difícil de asimilar y me rompe por dentro. Mi más profundo cariño a su familia, allegados y a la militancia de Podemos en unos momentos tan duros. Te recordaremos siempre, Martina".

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha compartido también su pésame por "una pérdida terrible": Lo siento muchísimo. Un abrazo enorme a la familia, allegados, amigos y amigas, y a la militancia de Podemos de Castilla la Mancha. Es una perdida terrible".