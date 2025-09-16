Las elecciones se celebrarán en el próximo mes de marzo

De haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios.

Las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, según lo ha confirmado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia.

No obstante, Vázquez ha precisado que de haber un adelanto electoral en el ámbito nacional la Comunidad haría coincidir la fecha de los comicios.

Además de las elecciones en Castilla y León está previsto que en 2026 se celebren también autonómicas en Andalucía, comicios para los que no hay fecha definida aún.

Fue el primer gobierno de coalición entre el PP y Vox

En las últimas elecciones autonómicas en la región, el PP ganó con el 31,4% de los votos logrando 31 escaños, lejos de los 41 de la mayoría absoluta, pero finalmente las Cortes invistieron como presidente a Alfonso Fernández Mañueco con el apoyo de los 13 diputados de Vox.

El PSOE obtuvo 28 diputados con unos 16.000 votos menos que el PP. El resto de las Cortes la conformaron Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria Ya (SY) con tres diputados cada uno; y Podemos-IU-AV, Ciudadanos y la Agrupación Electoral por Ávila (XAV) con un diputado cada uno.

Este fue el primer gobierno de coalición conformado entre el PP y Vox en España con el partido de Santiago Abascal logrando la vicepresidencia de la Junta y tres consejerías. El acuerdo duró hasta julio de 2024, cuando Vox rompió la coalición debido a desacuerdos con el PP sobre la gestión de menores extranjeros no acompañados.

El Ejecutivo regional mira de reojo a Vox, que no cesa de crecer y más en las zonas rurales. En la Junta son conscientes de la dificultad que tendrá revalidar un Gobierno en solitario, pero Génova avala esta decisión.