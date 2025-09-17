'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana: "Se podría inaugurar el Día Orgullo Borroka con Otegi a una carroza junto a Sánchez y sus ministros"

Compartir







Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha comenzado con el ya tradicional editorial de su presentadora. En él, Ana Rosa Quintana se ha mostrado crítica con el gobierno de Pedro Sánchez y ha hecho un pequeño guiño al actor Robert Refort que fallecía este martes 16 de septiembre a los 89 años.

"Buenos días. Decía "Garganta Profunda" en la película "Todos los hombres del presidente" al personaje de Robert Refort: "Sigue el rastro del dinero". Uno de los hombres de nuestro presidente fue Santos Cerdán, aunque renegase de él cuando le pillaron con las manos en un documento en el que aparecía como copropietario de la empresa Servinabar. Siguiendo el rastro del dinero, concretamente 76 millones de euros, Anticorrupción ha detectado "graves irregularidades" en las millonarias obras que Chivite adjudicó a Cerdán. Ahora, la presidenta de Navarra asegura que la concesión de esos 76 millones no es un delito, sino un error administrativo", ha arrancado.

Ana Rosa Quintana: "Si Sánchez quiere presupuestos deberá ceder la expulsión de inmigrantes de Cataluña y que se hable catalán en todas las empresas con al menos 250 trabajadores"

Ana Rosa ha continuado: "Chivite debería dimitir aunque fuese verdad que solo es un error administrativo, Como decían en la película El Golpe, "la diferencia entre un amateur y un profesional es que el profesional sabe cuándo retirarse". En la versión española de la película "Dos hombres y un destino", Ábalos y Cerdán también se ven rodeados y sin salida. Hoy sabemos que Cerdán exigió a Ábalos un puesto en AENA para sun socio que cobró de Servinabar. Y si hablamos de la versión patria de la película "El Candidato", es paradójico que el candidato del PSOE por Madrid, Óscar López, haya sido designado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para investigar el papel de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa. La Oficina de Conflictos de Intereses depende de Óscar López, uno de los hombres del presidente, lo que ya debería serr un conflicto de intereses en sí mismo".

"El Gobierno investigando al presidente el Gobierno. Un Ministro investigando a su jefe. Deberían crear el Ministerio de la Paradoja. También es cierto que si el Óscar López de 2025 pusiera a investigar al Óscar López de 2017 que supuestamente investigó las saunas, haría un buen informe sobre el caso. Otro de los hombres del presidente, Puigdemont, ha sacado la llave inglesa para apretar las tuercas al Gobierno. Si Sánchez quiere presupuestos deberá ceder la expulsión de inmigrantes de Cataluña y que se hable catalán en todas las empresas con al menos 250 trabajadores. Que no se preocupe Puigdemont, porque si hace falta, Sánchez irá a Waterloo para emular la escena de "Memorias de África" y lavarle el pelazo a Puigdemont a orillas del río Sena mientras le susurra al oído aquello de "Yo tenía una granja en Waterloo". Robert Reford nos ha dejado a los 89 años pero ya vemos que su legado es inmortal. Por cierto, que España no va a participar en Eurovisión", ha finalizado.