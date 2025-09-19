Idioa Ribas, ex de Vox, sobre el partido político: "Es una estafa piramidal con estructura de secta"

La exportavoz de Vox en el Parlamento balear, Idioa Ribas le acusa de ser una estafa piramidal

Acusa a Abascal de tener "como único interés el dinero" y a Vox de tener "una estructura de secta"

Compartir







Decir que "Vox es una estafa piramidal", y añadir además que "con estructura de secta", así, tal cual, suena duro. Pero en estos términos exactamente se ha manifestado contra el partido la que fuera su exportavoz en el Parlamento balear, Idioa Ribas.

Es la última que se suma a la lista de otros dirigentes regionales enfrentados a la actual cúpula que acusan a Abascal de desviar dinero público para satisfacer sus intereses, a través de la Fundación Disenso. "Los verdaderos intereses de esa cúpula actual de Vox consisten en acumular dinero público en la Fundación Disenso.Yo misma, me he visto presionada para transferir al partido ingentes cantidades de dinero público . Esos son los verdaderos intereses de Abascal, el dinero".

Lo de las dudas con las cuentas de Vox viene de largo. Y no es la primera que ex dirigentes de la organización -que no para de subir ahora en las encuestas- alertan de su organización interna. Macarena Olona sentenció en su momento: "Hemos pasado de 'todo por la patria' a 'todo por la pasta a costa del dinero de los españoles y del esfuerzo de miles de bases.

Vox fue investigado en su día por haberse financiado (4 millones y medio) con dinero opaco de las huchas y merchandising, causa que se archivó porque ya había sido sancionada por el Tribunal de Cuentas.

Vox también ha sido señalado por ser sospechosamente dependiente del dinero exterior. Devolvió en un solo día un préstamo de 6,5 millones de euros concedido un año antes para gastos electorales por la entidad húngara MBH Bank, controlada por el presidente de ese país, el también ultraderechista Viktor Orbán, cercano al presidente ruso Vladímir Putin. La Fiscalía Anticorrupción archivó también la causa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tres multas del Tribunal de Cuentas ponen igualmente el foco en los manejos de Abascal y su partido.

El Govern advierte que si se confirman las acusaciones de Ribas habría "consecuencias" en la relación con Vox

El vicepresidente primero del Govern y portavoz, Antoni Costa, ha advertido este viernes que de ser ciertas y confirmarse las acusaciones de la exportavoz de Vox, Idoia Ribas, sobre el desvío de dinero de su antiguo grupo al partido, habría "consecuencias" en las relaciones con los socios habituales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Costa ha evitado hacer una valoración de lo que ha considerado una cuestión interna de un partido, situación que en todo caso ha admitido que "no es una novedad".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En todo caso, en relación a las acusaciones vertidas por Ribas en una rueda de prensa, ha invitado a quien pudiera tener pruebas de prácticas irregulares de desvío de dinero público del grupo parlamentario al partido, a ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o los tribunales.

"No tengo por qué creer que sea cierto o no. Lo que digo es que el Govern no dispone de información que permita saber si lo que se dijo es cierto o no", ha señalado.

Respecto a otra de las acusaciones de Idoia Ribas hacia sus antiguos compañeros y a sus supuestas maniobras de la dirección nacional de Vox para dinamitar la legislatura y forzar a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a adelantar las elecciones, ha asegurado "no tener constancia".

El portavoz ha asegurado que el Govern sigue con su hoja de ruta y que está inmerso en la redacción del techo de gasto de cara a la elaboración de los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio.