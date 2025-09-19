Idoia Rivas acusa a Vox de desviar dinero público hacia la fundación Disenso, presidida por Abascal. La exdiputada critica que la cúpula del partido prioriza intereses económicos frente a gobernar.

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha llamado estafadores a los diputados díscolos de Vox en Baleares, que han acabado saliendo uno a uno del grupo parlamentario y del partido. Esta acusación ha provocado la reacción, entre otros, de la exportavoz de Vox en Baleares, Idoia Rivas, que acusa al partido de forrarse con dinero público.

En su declaración, Rivas llegó a acusar de estafa piramidal a la fundación de Santiago Abascal: "Los actuales intereses de Abascal y su reducido grupo de hombres al mando del partido no son los españoles y mucho menos los de Baleares o de cualquier otra región de España. Los verdaderos intereses de la cúpula actual de Vox consisten en acumular dinero público en la fundación Disenso, de la que Abascal se ha hecho presidente vitalicio. Yo misma me he visto presionada para transferir al partido ingentes cantidades de dinero público que se asigna al grupo parlamentario. En lugar de usarse en los gastos de funcionamiento del grupo, ese dinero se transfiere primero al partido y luego a Disenso. Esos son los intereses de Abascal, el dinero”.

Idoia Rivas: "Lo que le interesa a la cúpula de Vox ahora mismo es seguir transfiriendo ese dinero"

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Idoia Rivas tras sus declaraciones: "Lo que dije es que Vox está transfiriendo el dinero a la fundación Disenso, que es una práctica que hacen también otros partidos. Lo que le interesa a la cúpula de Vox ahora mismo es seguir transfiriendo ese dinero. Eso ha quedado demostrado, porque no les interesa gobernar las comunidades autónomas, buscan cualquier excusa para abandonar los gobiernos, como por ejemplo el tema de los menas. Pero en cambio están muy pendientes del tema económico".

Sobre Santiago Abascal, Rivas quiso matizar: "Desgraciadamente yo no lo conozco personalmente, pero lo que sí es moralmente cuestionable es que un líder político que siempre ha dicho que cree que los sindicatos, las patronales y los partidos no deben enriquecerse con dinero público, cuando ha gobernado ha exigido que se eliminen las subvenciones a sindicatos y patronales, pero en cambio su partido sigue recibiendo dinero público a través de sus grupos políticos repartidos por todas las instituciones de España".