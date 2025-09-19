Nuria Morán 19 SEP 2025 - 09:06h.

María está viviendo una auténtica pesadilla por culpa de su inquiokupa. El individuo ha dejado de pagarle el alquiler de su casa y ya le debe más de 15.000 euros. por ello, esta mujer se ha visto obligada a vivir en una huerta abandonada.

Hace seis años le alquiló su piso a un hombre por un módico precio, 400 euros. El individuo le pone excusas y ella llega a hacerse cargo incluso de las facturas de la luz. El inquiokupa no paga y se dedica a dar problemas a la comunidad de vecinos.

María nos ha denunciado su historia en 'La mirada crítica' y ha dejado claro los problemas que le está poniendo la administración para recuperar su casa: "Yo soy una persona vulnerable y así figura en los papeles, pero han decidido que él lo es más porque tiene una hija".

"He gastado todos mis ahorros y parte de los de mis padres, pero ya no pueden ayudarme más. Como la administración ha decidido que es más vulnerable que yo, se ha quedado mi casa. Yo no recibo ayuda de nadie y eso no se ha reflejado en el informe".

Además, esta víctima de la inquiokupación ha denunciado que se ha sentido "discriminada como ciudadana" por ser propietaria: "A la gente que no es propietaria y se encuentra en una situación de vulnerabilidad como la mía, tardan menos de dos meses en hacerles un informe de precariedad. A mí, solo por ser propietaria me ha costado más de once meses".

"En los últimos dos años, los servicios sociales le han dado ayuda a este individuo en cuatro ocasiones, pero yo no he visto ni un solo duro de este dinero", ha continuado denunciando en nuestro programa.