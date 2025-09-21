Pedro Sánchez critica a José María Aznar y apunta que a los dirigentes del PP "no les duele España, les duele estar en la oposición"

La guerra de Gaza: otro arma de polarización masiva en España

Compartir







El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que no espera "ninguna lección" del expresidente del Gobierno José María Aznar, sino que "pida disculpas" por la guerra de Irak y por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

En la tradicional Fiesta de la Rosa del Partido Socialista Catalán (PSC), en el municipio barcelonés de Gavá, el secretario general del PSOE ha centrado parte de sus críticas al Partido Popular en la figura de Aznar. El nombre del exmandatario ha sido abucheado por gran parte de los 15.000 asistentes que, según los organizadores, han asistido a este acto.

Sánchez ha definido a Aznar como "ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían y que es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza".

"De él no esperamos ninguna lección, esperamos disculpas por su guerra de Irak, por sus mentiras con Irak y con los atentados del 11 de marzo", ha añadido antes de apuntar que a los dirigentes del PP "no les duele España, lo que les duele es estar en la oposición".