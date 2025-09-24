Las cámaras que seguían la sesión han podido captar la reacción de algunos políticos, entre ellos el líder del PP

El juez Peinado propone que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por un delito de malversación

MadridLa noticia de este miércoles sobre la propuesta del juez Juan Carlos Peinado para que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular ha llegado al Congreso durante la sesión de control con diferentes reacciones entre los diputados.

Las cámaras que seguían la sesión han podido captar la reacción de algunos políticos, entre ellos el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo quien no podía ocultar el impacto por la noticia según la estaba leyendo en su teléfono móvil.

Las caras y los gestos en la bancada popular han sido bastante evidentes, mientras que las caras de la bancada socialista mostraban seriedad.

En declaraciones posteriores a los medios, el líder del PP ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la "persecución judicial" a su Gobierno "ya no cuela" y lo ha situado como "responsable del lodazal" de corrupción que rodea al Ejecutivo, al PSOE y a su familia.

No hay "democracia sana" en la que Pedro Sánchez "siga siendo presidente del Gobierno de España" porque "todo su entorno" está siendo investigado por presuntos delitos. Es más, ha dicho que "se ha rodeado de presunta delincuencia toda su trayectoria política".

"Juzgará el pueblo"

El PP considera que el jurado popular que prevé el juez Juan Carlos Peinado para Begoña Gómez, en caso de que sea juzgada, desmonta la tesis de 'lawfare' que ve el Ejecutivo, ya que, según el partido, "la va a juzgar el pueblo".

Así se ha pronunciado después de que el juez haya informado a Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que ha acordado transformar las diligencias de investigación para que, en caso de que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia, lo haga un jurado popular.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha señalado ante esa decisión del juez: "Ya no hay lawfare, la va a juzgar el pueblo".

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos. "La mujer de Pedro Sánchez, enviada al banquillo y la juzgará el pueblo, ya no podrán hablar de lawfare y será por malversación", ha aseverado, para añadir que "la pregunta es" si "le queda algún familiar a Pedro Sánchez por sentarse en el banquillo".

Yolanda Díaz carga contra el juez Peinado

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha cargado contra la instrucción del juez Juan Carlos Peinado tras el auto de éste en el que informa a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que ha acordado transformar las diligencias para que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia ante un jurado popular.

"La instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derecho de este país", ha lanzado en los pasillos del Congreso cuestionada por la prensa sobre la decisión del magistrado.