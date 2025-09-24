La ministra de Igualdad, reprobada gracias a los votos del Partido Popular y de Vox y la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria.

El Congreso exige su cese inmediato por la gestión de las pulseras de control telemático de agresores machistas

El Gobierno licitará un nuevo contrato para la gestión de las pulseras que controlan a los maltratadores "en unos meses"

Compartir







El caso de las pulseras telemáticas sigue cercando a Ana Redondo. En un nuevo paso, el Congreso de los Diputados ha reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha exigido su cese inmediato por la gestión de las pulseras de control telemático de agresores machistas, gracias a los votos del Partido Popular y de Vox y la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria. Un nuevo fiasco para el Gobierno que ve cómo sus socios le siguen abandonando en votaciones clave.

Los populares han conseguido recabar los apoyos necesarios para sacar adelante la moción mediante la cual la Cámara Baja reprueba a Redondo por "su negligente gestión al frente del Ministerio" y exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "cese inmediato" debido a los "graves fallos en el sistema Cometa encargado de las pulseras antimaltrato".

La iniciativa también solicita que se ofrezca información urgente sobre las circunstancias en las que se han producido esos fallos y sobre las medidas adoptadas para solventar los "graves perjuicios causados a las víctimas afectadas".

La ministra de Igualdad, cada vez más cuestionada

La defensa del Gobierno ha sido mantener que no se ha producido ninguna muerte ni riesgo en las mujeres maltratadas por el fallo de las pulseras antimaltrato, que ciñen solo a una mala gestión de los datos. La ministra también ha asegurado que no hay sentencias que demuestren que algún agresor haya quedado libre por los problemas en estos dispositivos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La realidad y los testimonios de las víctimas cuestiona esta versión de los hechos. Como cuenta Paloma a Informativos Telecinco, su agresor tenia una orden de alejamiento de 550 metros, pero ella lo grabó varias veces a 35 y en esa diferencia, como ella misma confiesa "está la muerte". Paloma vivió situaciones de peligro sin que fuera alertada por el dispositivo; en otro quebrantamiento necesitó ayuda de un agente de Policía que estaba por casualidad en la tienda, donde estaba su agresor sin que el dispositivo le avisara.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

A Susana, otra víctima, que tenía un dispositivo para protegerla de cualquier acercamiento de su maltratador; le pusieron una patrulla para vigilarla, porque en Cometa, la empresa responsable del dispositivo no localizaba a su agresor, pero a ella le avisaba que estaba en su entorno.

Rubén Veiga, abogado penalista de A Coruña cuenta que llegó a conseguir la absolución de su defendido en un proceso de 2024, por los fallos en la pulsera.

Son declaraciones de las propias víctimas y de los juzgados que están llevando a la ministra de Igualdad a un callejón sin salida: contradicen su versión inocua del fallo de las mascarilla. No son bulos, son testimonios de gente que ha vivido en primera persona el caos, que es cierto que no ha provocado víctimas mortales.

Las víctimas hablan de centenares de alertas, los expertos jurídicos reconocen que las nuevas pulseras son más fáciles de quitar y hay mujeres que han visto a su agresor cerca de ellas,. Todo ello, y las críticas de socios como Podemos -pese a que Irene Montero habla de que todo son bulos de la derecha mediática y judicial, en un calco de sus reacciones a la ley del solo sí es sí- dejan a la ministra en una situación más que incómoda. Los socios de Gobierno han sido claves para su reprobación.

El Congreso pide actualizar los excarcelados por la ley del solo sí es sí

En la moción también se pide actualizar los datos sobre excarcelaciones y reducciones de condena de agresores sexuales como consecuencia de la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí. PP, Vox y UPN han votado a favor, mientras que ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria se han abstenido. Los votos favorables han sido 170, frente a 162 en contra. Junto al bloque de PSOE y Sumar, contrarios a la reprobación, se han mantenido Podemos, EH Bildu y el PNV.