Patricia Martínez 24 SEP 2025 - 15:29h.

Un abogado coruñés conseguió la absolución de su defendido en un proceso de 2024, por los fallos en la pulsera

Los interrogantes de los fallos en las pulseras antimaltrato: ¿Ocultaron los gestores información? ¿Por qué se cambió de Telefónica a Vodafone?

A CoruñaEn los últimos días han sido numerosas las denuncias públicas y relatos sobre los fallos en los dispositivos de detección para casos de violencia de género. Rubén Veiga, abogado penalista de A Coruña cuenta que llegó a conseguir la absolución de su defendido en un proceso de 2024, por los fallos en la pulsera.

Según relata el abogado, en ese caso, las incidencias eran de escasa duración cuando entraba en zona prohibida, siempre en movimiento, no parado, y sin mantener comunicación con la víctima. “Se pudo acreditar que esos quebrantamientos eran circunstanciales o en movimiento. Pasaban escasos segundos y por lo tanto no había una intención”, detalla el abogado coruñés, quien insiste en que el sistema de protección es necesario pero es insuficiente “porque puede haber medios para que se acerque el presunto agresor y por otro lado puede haber muchas incidencias que no van a mayores”. En los últimos meses constata que ha habido muchas más incidencias que antes, “no es habitual pero sí que ocurre más de lo que la gente cree y debería", cuenta.

"En nuestro caso hemos, llevado procedimientos donde ha habido fallos de pulsera porque la batería, a pesar de estar cerca, fallaba” detalla. La Guardia Civil, según cuenta, “iba al domicilio y comprobaba el fallo”. Veiga apunta incluso el caso curioso de una persona que tuvo una depresión, adelgazó y no le quedaba bien ajustada la pulsera y por eso fallaba. “No sabían los técnicos por qué pasaba, hasta que descubrieron que no estaba bien amarrada y tuvieron que cambiarla”. También detalla situaciones donde “la Guardia Civil se ha personado para comprobar que tanto el dispositivo como la batería estaban juntos y el dispositivo marcaba que no”. "Todos estos fallos no hacen más que complicar aún más los procesos", lamenta este penalista.

Víctimas en estado de tensión casi permanente

Noemí Martínez, abogada de Pontevedra, también muestra su preocupación por un constante goteo de avisos e incidencias, que no siempre son quebrantamientos reales, pero que mantienen en vilo casi de manera permanente a las víctimas: “es un goteo constante”, lamenta. “Últimamente están fallando más y esto genera una alerta en las víctimas, que se encuentran en un estado de ansiedad casi permanente, hay clientas que casi se lo comunican a diario, que ha saltado una alarma” cuenta.

“A la víctima no le dicen que es un fallo del sistema, solo le llegan las alertas, y ellas no saben si es una anomalía, o un quebrantamiento real” denuncia esta abogada, con varias clientas víctimas de violencia de género. “Más que la sensación de que no están seguras, lo que preocupa a las víctimas es estar en una situación de pánico constante, les salta la alarma varias veces al día y es una tensión permanente” apunta esta abogada.