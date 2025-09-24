El cura detenido en Torremolinos por posesión de drogas, en libertad con cargos tras negarse a declarar

Una balanza para pesar, 'cocaína rosa' y juguetes sexuales: todo lo que encontraron en el apartamento del sacerdote de Toledo

La 'juerga celestial' del sacerdote de la Archidiócesis de Toledo Carlos Loriente sigue dando mucho de qué hablar. El cura fue interceptado por la Policía Nacional durante la madrugada de este lunes 22 de septiembre en la vía pública en Torremolinos con diversas sustancias estupefacientes, por lo que fue detenido por un delito contra la salud pública.

Además de una decena de papelinas de droga 'tusi', conocida como 'cocaína rosa', y tras dar su consentimiento para registrar el apartamento alquilado, a sorpresa fue aún mayor. Allí se le requisó una balanza de precisión, una bolsita monodosis de droga, restos de haber estado consumiendo y juguetes eróticos.

'Vamos a ver' se ha desplazado hasta Corral de Almaguer, Toledo, para hablar con algunos de los vecinos que mejor conocían al que fue su párroco. Sin dar crédito a lo que ha pasado, a Rufino le cuesta creerse lo que ha pasado y se muestra convencido de que todo se debe a una trampa.

"Es buena persona y aquí lo ha demostrado. Tiene el cariño de todo el pueblo y aquí se ha portado muy bien, por eso no podemos hablar mal de él", ha dicho otro vecino de este municipio.

Rufino defiende al párroco detenido en Torremolinos con droga y juguetes sexuales: "Hasta ha estado dos años en el Vaticano con el Papa"

"Tenía muy buenos estudios y hasta ha estado dos años en el Vaticano con el Papa. Un chaval tan majo... si no es una trama, no tiene otra explicación. Para nosotros es una amenaza o algo que le han hecho. Veo imposible que él solo se metiese en esto", le ha defendido Rufino en directo.