Isabel Díaz Ayuso

Ana Rosa Quintana explica el significado de las palabras del lehenedakari a Díaz Ayuso: "Lo que dijo fue, Ayuso escucha, Euskadi es vasca"

Ana Rosa Quintana ha aclarado la polémica entre Isabel Díaz Ayuso y el lehenedakari Pradales.telecinco.es
  • El lehendakari en realidad dijo: "Ayuso, escucha, Euskadi es vasca"

  • La presidenta madrileña aseguró que le había dicho durante un mitin en euskera "Ayuso, escucha, pin pan pun"

Durante su entrevista en 'El Programa de Ana Rosa', la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso aseguró que Pradales le había dicho "Ayuso entzun, pim, pam, pum" el pasado domingo durante un mitin, lanzando consignas contra ella. Pero el significado de sus palabras no era este y en realidad el lehendakari dijo "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun (Ayuso escucha, Euskadi es vasca)", en referencia a que la Comunidad Autónoma es vascófona.

El lehenedakari ha respondido a Isabel Díaz Ayuso: "Me indigna cómo se manipulan burdamente mis palabras, cómo se banaliza el uso de la violencia y a ETA"

Ahora, el lehenedakari ha respondido a la presidenta madrileña, Díaz Ayuso: "Me indigna cómo se manipulan burdamente mis palabras, cómo se banaliza el uso de la violencia y a ETA", ha dicho.

Ana Rosa Quintana también ha querido aclarar el malentendido: "Ayer se generó una polémica en la entrevista de Ayuso por unas palabras del lehendakari. No sé qué es lo que entendió Ayuso, pero lo que dijo fue Ayuso escucha, Euskadi es vasca. Como ocurrió aquí...".

"Pilar y yo tampoco sabíamos lo que significaba e intentamos llamar a Ana Terradillos que habla vasco para tener traducción simultanea. Pero Terradillos no le cogió el teléfono y se quedó así, pero yo no quiero que se quede aquí", ha terminado de explicar Ana Rosa Quintana.

