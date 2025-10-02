Agencia EFE Madrid, 02 OCT 2025 - 12:30h.

El magistrado explicó que hizo su trabajo porque la prueba "ha de ser consistente" y por eso "algunas preguntas podría ser incómodas"

Iñigo Errejón pide investigar a Elisa Mouliaá por su "conducta intimidatoria" contra una testigo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado amparar al juez Adolfo Carretero ante las críticas que recibió por parte de algunos miembros del Gobierno por el interrogatorio a Elisa Mouilaá, en el marco de la investigación al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por presunta agresión sexual.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid pidió amparo al órgano de gobierno de los jueces para defender su trabajo, tras conocer que el CGPJ abrió una diligencia informativa al recibir más de 900 quejas y denuncias por su comportamiento con Mouilaá.

Pero el Consejo ha acordado no conceder el amparo al juez Carretero al considerar que las críticas y reproches no afectan a la independencia judicial ni tampoco la ponen en riesgo, según informa El Español y ha confirmado EFE en fuentes jurídicas.

Críticas del Gobierno al interrogatorio del juez Adolfo Carretero a Elisa Moulía

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, dijo que "este tipo de interrogatorio revictimiza a las mujeres"; la ministra portavoz, Pilar Alegría, aseguró que las imágenes le habían "dolido mucho, profundamente" y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, señaló que hubo "mucha gente que se ha sentido abochornada" por el interrogatorio a la actriz.

El magistrado explicó que hizo su trabajo porque la prueba "ha de ser consistente" y por eso "algunas preguntas podría ser incómodas". Sostuvo que "lo que se ha visto en medios está sesgado porque la declaración duró una hora y media, si se desvelaran las declaraciones de presuntas agresiones sexuales nos sorprenderíamos todos".

La filtración de las declaraciones de la actriz y el exdiputado de Sumar permitió conocer el duro interrogatorio al que el magistrado sometió a la denunciante.

Con tono cortante, el juez llegó a preguntar a Mouilaá "para qué se sacó el miembro viril" Errejón durante el encuentro que ella denunció, o incluso le espetó: "¿No será que usted quería algo con ese señor, y al no corresponderle ese señor por eso ahora le denuncia, porque ese señor se ha reído de usted?".