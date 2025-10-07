La dotación económica para estas ayudas procede de una línea de financiación directa del Ministerio Sanidad

Se calcula que beneficiarán a medio millón de niños y niñas

El Gobierno ha aprobado la ayuda de 100 euros anuales para los menores de 16 años de edad que necesiten gafas o lentillas, con independencia de la situación económica de la familia o de su lugar de residencia.

La dotación económica para estas ayudas procede de una línea de financiación directa del Ministerio Sanidad, que calcula que beneficiarán a medio millón de niños y niñas.

Se podrá acceder a esta prestación con independencia de las necesidades visuales de cada menor y de la renta de sus familias o de la comunidad autónoma en la que vivan.

"Derecho a ver bien"

La ministra de Sanidad, Mónica García, recalcaba que con el nuevo programa de ayudas a la visión de la infancia y la adolescencia se inaugura un nuevo derecho, "el derecho a ver bien".

"Los derechos tienen que ser universales, y la salud visual, también", señalaba García, para quien el Plan Veo y la ayuda que va a impulsar es una de las medidas más relevantes del acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar y también una de las más transformadoras.

El Plan Veo cuenta con casi 48 millones de euros de financiación

El Plan Veo cuenta con una financiación total de 47.775.000 euros, distribuida en dos ejercicios presupuestarios. Para el año 2025 se asigna una dotación inicial de 1.000.000 euros y 46.775.000 euros para 2026, recoge el Ministerio de Sanidad.

La compra de gafas o lentillas deberá formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 aunque los pagos correspondientes a operaciones realizadas en el mes de diciembre podrán ejecutarse durante el ejercicio 2027, garantizando así la cobertura efectiva y el cierre contable de la medida.

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometrista, entidad colaboradora

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) ha sido designado como entidad colaboradora, asumiendo funciones de coordinación con las ópticas, verificación documental, compensación de costes y seguimiento del programa. Se garantizará la transparencia, trazabilidad de los fondos y control de calidad en la prestación.

La ayuda se tramitará mediante concesión directa. Las personas beneficiarias -o sus tutores legales- podrán acceder a ella a través de entidades adheridas, principalmente ópticas, que aplicarán el descuento en el momento de la compra y gestionarán el reembolso por los productos dispensados junto con la entidad colaboradora.