El Gobierno de España apoya la postura de Guterres en la Asamblea General de la ONU frente a la visión de Donald Trump

Guterres reivindica la ONU como "brújula moral" y "guardián del Derecho Internacional" frente a los conflictos de Ucrania y Gaza

El rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez también se encuentran allí en Nueva York. Esta tarde han asistido juntos a la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí han escuchado al resto de líderes internacionales.

El rey coincidirá esta noche en un acto con el presidente de Estados Unidos en la recepción que organiza Donald Trump y la primera dama. Vamos a volver a Nueva York con Iñaki Aguado. La intervención del rey en la Asamblea General será mañana, pero hoy en el equipo del presidente Sánchez han estado muy pendientes de esas intervenciones.

"Es positivo que el presidente estadounidense se haya dirigido finalmente a la Asamblea General y no le haya dado la espalda. Pero hasta ahí llega la valoración positiva porque en el gobierno han escuchado dos discursos, es decir, dos visiones radicalmente opuestas de cómo afrontar los retos, los desafíos globales"

"Por un lado la visión de Guterres y por otro la visión de Trump. En el Gobierno español se quedan con Guterres, con la cooperación, el apoyo de los derechos humanos, la importancia del derecho internacional y una respuesta ambiciosa ante la emergencia climática desde, dicen, un multilateralismo fuerte".

Las palabras del secretario general de la ONU, António Guterres

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reivindicado la importancia del multilteralismo, en general, y de Naciones Unidas, en particular, una "brújula moral" y un "faro de Derechos Humanos" en un mundo sacudido por conflictos como el de Ucrania y el de la Franja de Gaza.

"Naciones Unidas es más que un lugar de reuniones", ha dicho en el discurso de arranque del debate de líderes que acoge anualmente la Asamblea General de la ONU y que da pie a que, uno por uno, los distintos países plasmen sus diferentes visiones sobre asuntos de la actualidad internacional. Guterres considera que, 80 años después de su creación, la ONU sigue siendo "un guardián del Derecho Internacional", teniendo en cuenta además que todos los países deberían tomar este grupo de reglas comunes como piedra angular de la resolución de conflictos.