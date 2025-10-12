El líder de Vox, Santiago Abascal, no ha acudido a la Tribuna y ha optado por ver el desfile como un ciudadano más

Día de la Hispanidad | La familia real al completo participa en los actos de la Fiesta Nacional en los que se ha colado la bronca política

España ha vuelto a celebrar el 12 de octubre con un ambiente de crispación política. El día de la Fiesta Nacional toda la atención está puesta en los gestos entre los políticos, en sus comentarios, en las presencias y en las ausencias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ejemplo, ha llegado al desfile sin su esposa y entre abucheos. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que le ha saludado, no ha querido colocarse para hacerlo de forma oficial y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha situado directamente en el palco. En cuanto a Vox, su líder, Santiago Abascal, ni siquiera ha aparecido por la Tribuna: no quería coincidir con Sánchez y ha optado por seguir el desfile entre el público.

Los actos oficiales, como siempre, funcionan como un medidor del estado de la política española y de lo más destacado en esta ocasión ha sido el plantón del líder de Vox.

“Quienes no suelen acudir al acto de la Hispanidad ni al desfile es Bildu, son los independentistas. Yo vengo a acompañar a los soldados de mi país y al rey”, ha comentado Feijóo.

A su llegada al desfile, Abascal se ha justificado ante los medios: “Nos hemos excusado ante el rey, hemos trasladado nuestra visión y hemos explicado que de ninguna manera podemos fingir normalidad en un momento en el que un gobierno que es una mafia corrupta está al frente del poder en España”.

Tensión política en el desfile

Feijóo ha optado por ir directo a su asiento. Sus barones han tenido incluso que estirar el brazo para saludarlo.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina en Aragón, Extremadura o Castilla y León, si no aprueban presupuestos, el ambiente político se tensa.

Las cámaras han estado atentas a cualquier gesto o conversación. Por eso, algunos como la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, se han tapado la boca con la mano para evitar grabaciones incómodas.

Además, han captado a la presidenta de Navarra, María Chivite, llegando a la carrera, buscando su sitio.

Entre los que han estado presentes, vuelve a destacar el presidente de Cataluña, Salvador Illa, quien ha vuelto a acudir al desfile otro año más.

Los políticos que se han ausentado

Por otro lado, entre los que se han ausentado está el presidente valenciano, Carlos Mazón; al igual que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, la de Baleares, Marga Prohens, por el paso de la DANA Alice.

También ha destacado la ausencia del fiscal general del Estado, que ha aludido motivos personales.