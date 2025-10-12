Críticas a Pedro Sánchez por su vídeo celebrando la Fiesta Nacional: "Orgulloso de ser español"

Algunos ciudadanos arremeten contra Pedro Sánchez porque en su vídeo publicado en X no aparece ninguna bandera de España

Pedro Sánchez se marcha del Palacio Real tras participar en el besamanos sin hacer el habitual corrillo con la prensa

Compartir







Este domingo, 12 de octubre, se ha celebrado el Día de la Hispanidad en nuestro país con un desfile militar que, en esta ocasión, ha presidido la familia real al completo, después de cinco años sin una foto juntos en el acto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado entre pitos y abucheos de ciudadanos presentes en la plaza de Cánovas del Castillo de Madrid. Un par de horas antes, ha publicado un vídeo en su perfil oficial de X para celebrar la Fiesta Nacional en el que comienza asegurando que se siente "orgulloso de ser español".

PUEDE INTERESARTE Las anécdotas del desfile del Día de la Hispanidad: del problema del rey Felipe con el gorro a su complicidad con Leonor

Con imágenes de ropas y bailes regionales, de distintos paisajes y de manifestaciones en defensa de Palestina y del movimiento LGTBI, Sánchez ha trasladado un mensaje del "orgullo de una cultura y de una diversidad que nos hace especiales".

"Orgullo de ser uno de los países referente en servicios públicos y que se moviliza por los derechos sociales y las causas justas. Orgullo de un país con memoria, pero sobre todo con futuro. España es la suma de las grandes y las pequeñas cosas. Por todo lo que somos, ¡Feliz Fiesta Nacional", ha añadido.

PUEDE INTERESARTE Los gestos de apoyo incondicional de la princesa Leonor con su hermana Sofía en su primer besamanos del Día de la Hispanidad

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Críticas por la ausencia de la bandera española

Muchos usuarios de la red social no han tardado en responder al vídeo y en arremeter contra el jefe del Ejecutivo, principalmente, porque no aparece ninguna bandera de España. No obstante, la enseña nacional sí está en el texto que Pedro Sánchez ha publicado en dicho mensaje.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A continuación, detallamos algunos de los comentarios recibidos:

"Si ha decidido poner banderas en el vídeo, le ha faltado la de España señor Presidente".

"¿Y la bandera de España dónde está? En el día en el que debería ondear bien grande, sólo veo la LGTBI y la de Palestina. Luego querrás que te votemos".

"Si pones una bandera de España te regañan los que te ayudan a gobernar no?? Es mejor poner otras que no vienen al caso hoy en concreto. A todo lo tienes que dar el toque 'progresista'".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Señor presidente, dice sentir "orgullo de España", pero en su vídeo propagandístico solo aparecen banderas LGTBI y de Palestina. Oculta la de España para no molestar a sus socios de Junts, Bildu, ERC y PNV, esos que odian a España y cuyos votos necesita para seguir en Moncloa".