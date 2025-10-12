Agencia EFE 12 OCT 2025 - 12:01h.

Ciudadanos asistentes al evento han silbado al presidente del Gobierno cuando se ha bajado de su vehículo oficial

Desfile del 12 de octubre en Madrid, en directo: homenaje a los que han dado su vida por España

MadridEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con pitos y abucheos a su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo de Madrid con motivo del desfile de la Fiesta Nacional. Donde la princesa Leonor tiene un papel fundamental.

Sánchez ha llegado en su vehículo oficial y, al descender del mismo, los ciudadanos apostados en las proximidades le han silbado. Antes de que el jefe del Ejecutivo se dirigiese a la tribuna de autoridades, donde no está Abascal, para presenciar el evento.

Ha llegado alrededor de las 11:00 horas, poco antes de que lo hicieran el rey Felipe VI, vestido con el uniforme de gala de la Armada, y la reina Letizia, que presiden el acto central del Día de la Hispanidad, 12 de octubre.

Presencia de la Casa Real

Tras recibir honores militares, el rey ha pasado revista a las tropas y ha saludado a los ministros presentes, todos excepto las titulares de Sanidad, Mónica García, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, de viaje en Alemania y Jordania, respectivamente; así como la de Igualdad, Ana Redondo, y el de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Posteriormente, los reyes se han dirigido a la tribuna real en la que están acompañados de la princesa Leonor, vestida con el uniforme de gala como alférez alumna del Ejército del Aire y del Espacio, y de la infanta Sofía, que acude este año al acto central de la Fiesta Nacional después de dos ediciones ausente por encontrarse cursando sus estudios en Gales.

Un total de 3.847 militares, 524 de ellos mujeres, así como 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados, desfilan desde la glorieta de Carlos V a la Plaza de Colón en un recorrido de 1.540 metros, el mismo que el año anterior.