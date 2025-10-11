Logo de telecincotelecinco
VOX

El líder de Vox, Santiago Abascal, no estará en la tribuna de autoridades y seguirá el desfile de las Fuerzas Armadas desde la calle

El líder de Vox, Santiago Abascal, no estará en la tribuna de autoridades en el desfile de las Fuerzas Armadas
El presidente de Vox, Santiago Abascal, asistirá este domingo al tradicional desfile de las Fuerzas Armadas por el Día de la Hispanidad, pero no lo hará desde la tribuna de autoridades sino desde la calle.

El líder de Vox ha traslado por carta al rey Felipe VI esta decisión, así como los motivos de la misma, puesto que tampoco acudirá a la posterior recepción en el Palacio Real, según ha indicado la formación política.

Abascal arremete contra el Ejecutivo

Santiago Abascal entiende que el presidente Pedro Sánchez utiliza estos acontecimientos "para blanquear a un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España".

El mandatario de Vox considera que su sitio está junto a los españoles, y añade que compartirá espacio con Pedro Sánchez y los miembros de su Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, o cualquier otro lugar donde pueda "denunciar la corrupción moral, política y económica de este Gobierno".

Abascal tilda al Ejecutivo de Sánchez de "ilegítimo" y su partido, a través de un comunicado, asegura que está "dinamitando el Estado de derecho, la convivencia pacífica y que con sus alianzas internacionales está poniendo en grave peligro la seguridad de los españoles".

