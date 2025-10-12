Jenifer Moreno 12 OCT 2025 - 15:16h.

El presidente del Gobierno viaja el lunes a Egipto, donde tendrá lugar la firma del acuerdo de paz que pondrá fin a la guerra en Gaza

El besamanos de los reyes por el Día de la Hispanidad, en directo: los monarcas, acompañados de sus hijas, ofrecen la tradicional recepción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha participado en el tradicional corrillo con la prensa durante la recepción real por el Día de la Hispanidad. El jefe del Ejecutivo se ha marchado del Palacio Real tras el saludo oficial a los reyes Felipe VI y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, sin conversar con los medios de comunicación. Sobre ello, cabe destacar que Pedro Sánchez viaja este lunes a Sharm El-Sheikh, en Egipto, para asistir a la firma del acuerdo de paz que pondrá fin a la guerra en Gaza, aunque esto se producirá por la tarde.

El jefe del Ejecutivo se ha trasladado al Palacio Real este domingo tras finalizar el desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad y después de saludar a los reyes y a sus hijas, se ha marchado, evitando así los habituales corrillos con la prensa, según ha informado en ‘Noticias Cuatro’ Edurne Arbeloa, periodista de Mediaset.

Antes de la recepción, el presidente del Gobierno ha acudido al desfile militar que se celebra por la Fiesta Nacional. Sánchez, que ha llegado poco antes que los reyes a la plaza de Cánovas del Castillo, ha sido recibido con pitos y abucheos por parte de algunos ciudadanos que estaban apostados en las proximidades.

Alberto Núñez Feijóo critica la ausencia de Pedro Sánchez

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que sí ha estado en esos corrillos con la prensa, ha criticado la ausencia de Sánchez, comentando que ni si quiera le ha dado tiempo a saludarle.

Feijóo se ha preguntado si al jefe del Gobierno no le gusta el Día de la Hispanidad y ha dicho que es normal que no quiera comentar lo que está pasando en España.

Además, el líder del PP ha lamentado que el Gobierno no haya felicitado oficialmente a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz.

Asimismo, se ha pronunciado sobre las críticas de Donald Trump a España por el gasto militar. En este punto, asegura que España es un país fiable, que una cosa es el Gobierno y otra es el Estado. Además, ha criticado al Ejecutivo por el embargo de armas a Israel cuando se está firmando un tratado de paz.