“Yo, desde luego, no utilizaría el término preocupación", ha dicho Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno

Las comparecencias de José Luis Ábalos y Koldo en el Supremo, dos estrategias de defensa similares en forma y fondo que no aclaran el origen del dinero de la trama

La Justicia sigue intentando esclarecer los casos de corrupción que rodean al Gobierno y los socialistas. Entre ellos, los pagos en efectivo realizados por el PSOE a quien fuera ministro y secretario de Organización, José Luis Ábalos, y a su antiguo sucesor Koldo García. El Tribunal Supremo, de hecho, ha citado la próxima semana como testigos al exgerente socialista Mariano Moreno y a una trabajadora de Ferraz, –Celia Rodríguez–, para seguir la pista del dinero. Mientras, el PP apunta a una posible financiación ilegal, como informa en el vídeo Paz Serano.

Desde el Gobierno, a través de su portavoz, Pilar Alegría, insisten en que no hay preocupación por las decisiones del juez que instruye el caso Koldo, al tiempo en que insiste en la máxima colaboración y trasparencia por parte del PSOE y del Ejecutivo. Así, asegura que la trabajadora de Ferraz acudirá a esa citación para aclarar con la verdad, al tiempo en que ha calificado de ficción las acusaciones de Víctor de Aldama.

El juez del caso Koldo, siguiendo el rastro del dinero

Siguiendo el rastro del dinero en efectivo que salía de la sede del PSOE, que acredita la UCO y que recibían Ábalos Y Koldo, el juez sigue sus pesquisas y por ello ha citado al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y a Celia Rodríguez, trabajadora de Ferraz, cuyo nombre aparecía en uno de los sobres que han trascendido tras la investigación.

“Lo voy a decir muy bajito para no crispar: la financiación irregular sobrevuela al Partido Socialista y los jueces de este país lo están investigando porque no han conseguido acreditar el origen de esos fondos con los que pagaban en metálico”, ha dicho Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.

Se refiere a cantidades de dinero que no concuerdan con la documentación aportada por el PSOE al Tribunal Supremo, algo ante lo que también desde Podemos señalan: “¿Por qué utilizaban este mecanismo? ¿Por qué los pagos en efectivo?, ha preguntado Ione Belarra, secretaria general de la formación morada.

Por su parte, desde la coalición de Sumar se aprecian dos vertientes, con Más Madrid refiriéndose a una “sombra de corrupción que ha establecido el PSOE en esta legislatura”, y por otro lado la portavoz del propio grupo parlamentario de Yolanda Díaz, que no tomará posición hasta que haya una decisión judicial.

“Ahí, entonces sí. Eso se llama sentencia, o auto”, ha dicho Verónica Martínez, portavoz de Sumar.

El Gobierno manifiesta tranquilidad frente a la citación del Tribunal Supremo

El Gobierno, entre tanto, muestra públicamente tranquilidad: “Yo, desde luego, no utilizaría el término preocupación. Desde luego, lo que siempre van a encontrar por parte del PSOE y lógicamente por parte de este Gobierno, como siempre hemos dicho, es colaboración y transparencia”, ha dicho Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno.

En este escenario, el día 29 de este mes tendrán que presentarse el exgerente del PSOE y la trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez, ante el Tribunal Supremo.