Todas las diferencias en el caso Koldo: por qué José Luis Ábalos queda en libertad y Santos Cerdán está en la cárcel

En la última semana hemos conocido los dos autos del juez sobre José Luis Ábalos y Koldo García tras la comparecencia de ambos en el Tribunal Supremo. Dos autos muy similares: ninguno de los dos quiso declarar, la Fiscalía no pidió prisión para ellos y ambos quedaron en libertad, pese a que el magistrado, Leopoldo Puente, apreciaba cierto riesgo de fuga. Para él queda claro cuál es el rol de cada uno: Koldo era el que repartía el dinero y el exministro se lo gastaba, pero, ¿y el origen del dinero?

La primera cita ante el Alto Tribunal fue el miércoles para el exministro. Un día después, el jueves, era Koldo el que acudía. Fueron dos jornadas parecidas en forma y fondo. Los dos se acogieron a su derecho a no declarar y los dos salieron por su propio pie; una similitud en sus líneas de defensa que Koldo encuentra coherente: “Deberían de hablar, por lo menos, los abogados, para hacer las cosas coherentemente”, ha dicho hoy ante los micrófonos de ‘La Mirada Crítica’.

José Luis Ábalos y Koldo García, en libertad pese a advertir el juez nuevos indicios de criminalidad

El juez ha acordado dejarles en libertad con argumentos muy parecidos en los dos casos: aprecia que los indicios delictivos se han incrementado y que Koldo y su entorno pagaban gastos de Ábalos; dinero opaco que ni el exministro ni el que fuera su asesor han esclarecido de dónde provenía.

Aunque el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, no ve riesgo de reiteración delictiva, sí aprecia cierto riesgo de fuga en ellos, pero considera que es suficiente con las medidas cautelares que ya tenían impuestas: la prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y firmas quincenales en sede judicial.

Les deja en libertad, aunque no sin reproche. El juez llegó a decir que le causaba “estupor” el hecho de que una persona como Ábalos, con los delitos por los que está imputado, siga siendo diputado.

Desde allí, desde el Congreso, el PSOE reitera su petición de que abandone el acta: “Lo único que podemos hacer es reiterar lo que ya pedimos al señor Ábalos, que es que dejara el acta de diputado socialista”, ha señalado Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Mientras tanto, Podemos exige también responsabilidad al partido: “Creo que en este país es evidente que hay jueces haciendo política. También que hay corrupción en el Partido Socialista”, ha señalado Irene Montero.

Santos Cerdán, en prisión, sigue exigiendo la libertad

Ahora todos permanecen a la espera del próximo movimiento del juez. Santos Cerdán, el único miembro del caso Koldo en prisión, ha vuelto a solicitar su puesta en libertad. Considera que se está cometiendo un agravio comparativo; que con él tampoco hay riesgo de fuga, ni reiteración delictiva ni destrucción de pruebas, y que el merece, como la que tienen Koldo y Ábalos, la libertad.