El activista español, Sergio Toribio, acusaba a Netanyahu de crímenes de guerra, lesa humanidad, detención ilegal y trato degradante

Así vivió Sergio Toribio el asalto de Israel a la Flotilla de la Libertad: en su camiseta pintó "el número de los abogados"

El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha archivado la querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje de la embarcación Madleen, integrante de la Flotilla de la Libertad con ayuda a Gaza, el pasado 8 de junio. El juez considera que los hechos contemplados en la demanda del activista español Sergio Toribio no son competencia de este órgano.

El juez, que se apoya en el informe de la Fiscalía, se expresa contrario a la admisión de la denuncia, al considerar que los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional por la falta de jurisdicción de los tribunales españoles conforme a Ley Orgánica 1/2014 de jurisdicción universal, al estar siendo investigado Netanyahu y otros altos mandos en la Corte Penal Internacional (CPI).

La querella de Sergio Toribio: "Utilizaron drones, gases lacrimógenos, armas no letales"

La querella presentada por el español Sergio Toribio, miembro de la Flotilla de la Libertad en España, y respaldaba por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe denunciaba a Netanyahu por crímenes de guerra, lesa humanidad. detención ilegal y trato degradante por "el asalto en aguas internacionales a una misión civil que pretendía romper el bloqueo a Gaza".

En la querella se relata cómo la Armada israelí interceptó el barco de forma "violenta" a pesar de la "ausencia absoluta de hostilidad o amenaza por parte de la tripulación" del Madleen, un barco civil. "Nos llevaron a la fuerza a Tel Aviv y nos pusieron en manos de las autoridades sin que hubiéramos cometido ningún delito", ha declarado Toribio ante la prensa.

Según el documento judicial, durante el abordaje "se utilizaron drones, gases lacrimógenos, armas no letales y se procedió a la detención arbitraria de los doce tripulantes, todos civiles desarmados, sin advertencia previa ni orden judicial, en ausencia de cualquier amenaza militar".

En la querella, ahora archivada, incluía además del primer ministro de Israel, al ministro de Defensa, el vicealmirante David Saar Salama, y otros altos mandos por los mismos delitos.

