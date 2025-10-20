La delegación de EEUU, que lidera el vicepresidente J.D Vance, mantiene su reunión en Israel para implementar la segunda fase del alto el fuego

Mueren once miembros de la misma familia, incluidos siete niños, en un ataque israelí en ciudad de Gaza pese al alto el fuego

Israel reanuda el alto el fuego en Gaza y la entrega de ayuda humanitaria después de una jornada de bombardeos en la Franja en la que fuerzas del Ejército de Netanyahu han matado a unos 40 palestinos. Trump ha asegurado que el pacto de paz se mantiene y pide a su aliado contención, a la espera que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance llegue a Jerusalén para continuar negociando la segunda etapa de la tregua. El periodista Marcos Méndez informa desde el lugar.

El ejército israelí reinició los ataques este domingo en Gaza, como represalia a la muerte de dos de sus militares, aunque Hamás se ha distanciado no responsabilizándose del incidente poniendo en evidencia la fragilidad de ese alto el fuego. La situación en la franja sigue siendo muy delicada.

El acuerdo de paz en Gaza ha evidenciado su fragilidad: este domingo ha estado durante horas pendiente de un finísimo hilo, entre acusaciones de un lado y otro que se culpan de ponerlo en riesgo. Hamás niega tener nada que ver con los ataques que este domingo acabaron con la vida de dos soldados israelíes a lo que siguieron los ataques del ejército en el sur y el centro de la Franja de Gaza y algunas zonas que no había atacado antes porque se creía que ahí podían estar los rehenes vivos.

Pocas hora después, ya en la tarde Israel anunció que cerraba toda la entrada de suministros médicos y ayuda humanitaria, pero poco después se tuvo que desdecir para anunciar que este lunes volverían a entrar los camiones con alimentos y medicinas, al parecer después de recibir una llamada de la Casa Blanca. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance tenía previsto llegar este lunes a Israel, pero parece que ese viaje se retrasa hasta mañana martes.

El compromiso declarado con el alto el fuego se produce justo cuando los principales artífices del acuerdo, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegarán a la región, según fuentes de la administración Trump, que continúa avanzando hacia la implementación de la siguiente fase del acuerdo. El vicepresidente J.D. Vance encabeza la delegación estadounidense a Israel esta semana, según informaron a CNN.

"La administración sigue centrada en la implementación del acuerdo de paz y estamos trabajando intensamente con nuestros socios para lograrlo. No vamos a detallar las conversaciones diplomáticas privadas en curso", declaró un funcionario del Gobierno.