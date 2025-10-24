El magistrado del Supremo, Leopoldo Puente explica que "no ha lugar a lo interesado" e informa que su decisión se puede recurrir

José Luis Ábalos, a través de Koldo García, presentó dos veces la misma factura para cobrar el doble de dinero al PSOE

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, no pedirá al PSOE, "en este momento", todos los movimientos de su caja desde 2017 como reclamaba el PP. El magistrado, que espera la declaración del exgerente del partido y una secretaria, como testigos, el próximo miércoles por la investigación del caso Koldo, ha informado de su decisión en una providencia que puede ser recurrida.

"No ha lugar a lo interesado en este momento, sin perjuicio, lógicamente, del resultado de las referidas declaraciones testificales a cuya vista se acordará lo procedente", señala el magistrado en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE. Leopoldo Puente no aporta más detalles en su resolución, pero recuerda que se puede recurrir la misma ante él y ante la sala.

Las acusaciones populares, que lidera el PP, reclamaban "los movimientos de salidas, conceptos a que obedecen y perceptores de todo el dinero que llegó a la Caja desde el año 2017", así como lo movimientos de bancos a caja, no solo el resumen anual, sino el detalle de cada uno de las operaciones de ingresos.

Los populares que llevan meses acusando al PSOE de financiación ilegal, además solicitaban la "normativa en vigor para el reembolso de gastos desde 2017 y todas sus modificaciones posteriores, si las hubiere" así como la "política de conservación de documentación contable y financiera en vigor en el PSOE".

Y todo ello "con carácter urgente" antes del próximo día 29, cuando están citados a declarar como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y una trabajadora de la Secretaría de Organización.

El magistrado ha citado a ambos tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detectó pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro y a su exasesor de los que no constaba "respaldo documental ni información alguna".

La acusación popular exigía "conocer, con carácter previo, determinados particulares acerca de los procedimientos de reembolso de gastos en el PSOE, en general, y respecto de Ábalos Meco y García Izaguirre, en particular, de indudable interés para las presentes actuaciones".

Porque "contar con documentación que ilustre estas cuestiones enriquecería sin duda las declaraciones" de Rodríguez y Moreno, ya que "solo de ese modo puede asegurarse el aprovechamiento pleno" de las testificales puesto que "todavía deben esclarecerse los orígenes de las fuentes de efectivo" de Ábalos y Koldo.