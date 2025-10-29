Exclusiva | Acompañamos a Koldo García en su nueva vida como agricultor: ''Volver a vivir va a ser difícil''

'El programa de Ana Rosa' pasa una jornada de trabajo en el campo con Koldo García

La nueva vida de Koldo García: de asesor de José Luis Ábalos a cultivar pitayas en Alicante

Compartir







Koldo García, el que fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha dejado atrás esos tiempos y ha decidido dedicarse a trabajar en el campo de Alicante después de verse involucrado e investigado en el 'caso Koldo' junto a Ábalos y Santos Cerdán por presuntamente haber recibido comisiones ilegales por adjudicaciones públicas.

'El programa de Ana Rosa' se ha hecho eco de su nueva vida y el equipo del programa ha acompañado a Koldo al huerto y ha pasado una jornada en el campo entera con él, en la Sierra de Alicante, lugar en el que permanece el exasesor porque asegura que no puede ir a ninguna parte por los insultos que recibe.

Koldo García ha recibido al equipo del programa durante su jornada y explica que últimamente duerme pocas horas, pero le resta importancia y cuenta más de su nueva vida: ''Es una forma de de quedarme tranquilo, de despejar la cabeza. Yo siempre, toda mi vida he trabajado muchísimo. Iba con mi padre y con mi hija en La Rioja iba mucho, pues a recoger viñedos''.

En cuanto a si ahora mismo lleva la misma vida, lo niega: ''He tenido que quitar una moto, he tenido que quitar un coche. Esta presión lo que ha hecho ha sido un poco, pues invalidar cualquier proyecto que tenía. Volver a vivir va a ser difícil'', y habla sobre el arrepentimiento: ''Puedo repetirme de ciertas actuaciones que he tenido con ciertas personas que igual no he podido comportarme como yo hubiera deseado''.

''Mi comportamiento con la sociedad ha sido correcto con España, pregúntalo a la Guardia Civil'', explica diciendo que no se arrepiente y revela que desde hace mucho tiempo José Luis Ábalos y él no se ven.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Koldo García, sobre el dinero que cobró: ''Los billetes grandes nadie los quería''

Koldo ha confesado que ha cobrado más de lo que dice la UCO y el programa le ha preguntado al respecto: ''Yo he aceptado el dinero que me han dado para efectuar los gastos que yo realizaba trabajando. A mí me lo daban y mi obligación era gestionarlo correctamente y entregar todas las facturas correctamente, porque si no entregaba una factura correctamente no me pagaban. Entonces tenía que hacerlo así. Luego los billetes grandes y demás, es verdad que nadie los quería, entonces yo lo intentaba gestionar todo''.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por otro lado, se desvincula de los 95.000 euros que aparecen sin justificar: ''También me vais a meter a mí los 95.000 euros, pero a ver, parar un poco ¿Sabes lo que pasa? Que es que el informe de la UCO parece que habla de mí en vez del señor José Luis, vale, entonces qué quieres que te diga''.

''Yo manejaba lo que manejaba y yo tengo todos los justificantes y yo lo que tengo que hacer es aportarlo a su señoría para que él vea lo que está bien y lo que está mal'', zanja el exasesor.