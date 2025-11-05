Lobato reconoce que Cerdán le pidió que exigiera la dimisión de Ayuso

Esperanza Buitrago 05 NOV 2025 - 09:23h.

Juan Lobato dimitió después de esgrimir en la Asamblea de Madrid el polémico correo del novio de Ayuso

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, dice que se vio obligado a filtrar que había negociaciones con Fiscalía

Este miércoles se celebra la tercera jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por presuntamente filtrar el correo, en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reconocía dos delitos fiscales.

Las declaraciones más esperadas este miércoles son la de Juan Lobato, el exsecretario de los socialistas madrileños, y Pilar Sánchez Acera, ex asesora de Moncloa y actual secretaria de organización del PSM.

Tras ellos, están citados seis periodistas que publicaron informaciones sobre el presunto fraude fiscal de González Amador.

Este martes, el novio de Ayuso acusó al fiscal general de haberle "matado públicamente" porque, desde la presunta filtración, pasó a ser "el delincuente confeso del Reino de España".