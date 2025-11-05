Juicio al fiscal general del Estado, en directo | Juan Lobato, a su llegada al Supremo: "La verdad y la ley es lo más importante"
Juan Lobato dimitió después de esgrimir en la Asamblea de Madrid el polémico correo del novio de Ayuso
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, dice que se vio obligado a filtrar que había negociaciones con Fiscalía
Este miércoles se celebra la tercera jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por presuntamente filtrar el correo, en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reconocía dos delitos fiscales.
Las declaraciones más esperadas este miércoles son la de Juan Lobato, el exsecretario de los socialistas madrileños, y Pilar Sánchez Acera, ex asesora de Moncloa y actual secretaria de organización del PSM.
Tras ellos, están citados seis periodistas que publicaron informaciones sobre el presunto fraude fiscal de González Amador.
Este martes, el novio de Ayuso acusó al fiscal general de haberle "matado públicamente" porque, desde la presunta filtración, pasó a ser "el delincuente confeso del Reino de España".
Lobato reconoce que Cerdán le pidió que exigiera la dimisión de Ayuso
Lobato afirma que Santos Cerdán le llamó para pedirle que pidiera en la Asamblea de Madrid la dimisión de Isabel Díaz Ayuso pero aclara que no lo hizo. Dice que la pidió al día siguiente.
Lobato niega que desde Moncloa le dieran órdenes
Lobato niega que recibiera órdenes de Moncloa como secretario general de los socialistas madrileños aunque si apunta a que había “coordinación”.
Comienza la tercera sesión del juicio contra García Ortiz
Arranca la tercera sesión del juicio contra García Ortiz con la declaración del socialista Juan Lobato.
Podemos denuncia el "show mediático" del juicio al fiscal general
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado el "show mediático" del juicio que está teniendo lugar en el Tribunal Supremo (TS) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha llamado a poner el foco en "la corrupción del PP", y en el "clan" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
"Estamos ante un caso de guerra sucia judicial que no tiene precedentes en España. Y creo que es gravísimo que estemos viendo sometido a esto al fiscal general del Estado cuando de lo que deberíamos estar hablando es del caso de corrupción de la señora Ayuso y del hecho de que en la Comunidad de Madrid estemos gobernados por un clan", ha señalado la dirigente morada.
Belarra ha lamentado que "la derecha mediática ha conseguido generar un show mediático de primer nivel" con respecto a este juicio, cuando en realidad, en su opinión, "lo absolutamente grave" es que la presidenta de la Comunidad de Madrid "está viviendo en un piso pagado con dinero negro, que benefició a través de su gestión".
Llega García Ortiz
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya ha llegado al Tribunal Supremo para la tercera jornada del juicio contra él por revelación de secretos.
Juan Lobato, a su llegada al Supremo: "La verdad y la ley es lo más importante"
El primer testigo de este miércoles, el exlíder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha declarado a los periodistas a su llegada al Supremo que no se arrepiente de haber registrado ante notario los mensajes que le mandaron sobre el supuesto fraude fiscal de Alberto González Amador. "La verdad y la ley es lo más importante", ha sentenciado Lobato.
Pilar Sánchez Acera, la segunda en declarar este miércoles
Pilar Sánchez Acera es la segunda en declarar este miércoles en el juicio por revelación de secretos. Ella se cruzó mensajes con Lobato en los que le insta a preguntarle a Isabel Díaz Ayuso por el correo de su novio, según consta en la instrucción.
La excargo de Moncloa y ahora líder de los socialistas madrileños ya aseguró el pasado marzo ante el juez instructor Ángel Hurtado, que no recordaba quién le envió el 'email' de la defensa de González Amador, pero descartó que fuera Presidencia o la Fiscalía General del Estado.
Juan Lobató aportó su teléfono en la fase de instrucción
El magistrado instructor citó a Juan Lobato a raíz de la noticia publicada en 'ABC' en la que se afirmaba que Moncloa le había filtrado información relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En concreto, se refería al contenido del correo electrónico del 2 de febrero por el que la defensa de González Amador se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel.
Lobato aportó el contenido de su teléfono al Supremo para que se contrastara con el acta notarial que también entregó y en la que se recogen mensajes donde consta que Pilar Sánchez Acera le envió la mañana del 14 de marzo --antes de que la Fiscalía publicara su nota de prensa-- un 'pantallazo' del correo del 2 de febrero y le animaba a usarlo contra Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que nunca le dijo a su cliente que el pacto de conformidad que intentaba cerrar con la Fiscalía para evitar la cárcel se había frustrado por "órdenes de arriba". “A mí la Fiscalía esa afirmación no me la hizo", resalta en la segunda sesión del juicio que se celebracontra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz,por supuestamente haber filtrado el correo de Neira.Ir a la noticia
Juan Lobato declara en el juicio contra García Ortiz
Juan Lobato abre las comparecencias de la tercera jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Supremo.
El exdirigente de los socialistas madrileños esgrimió en la Asamblea de Madrid el polémico correo del novio de Ayuso y luego se fue a un notario para no ser acusado de revelación de secretos. Tras hacerse público todo eso acabó dimitiendo y el juez instructor le citó en noviembre de 2024.