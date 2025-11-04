Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, ha acusado al fiscal general del Estado de haberle "matado públicamente"

Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de haberle "matado públicamente" porque, desde la presunta filtración en su contra, pasó a ser "el delincuente confeso del Reino de España". "O me voy de España o me suicido", ha llegado a decir. Y el presidente del tribunal que juzga al jefe del Ministerio Público ha replicado: "No le recomiendo ninguna de las dos cosas".

Así se ha manifestado en la segunda sesión del juicio que se celebra contra García Ortiz en el Tribunal Supremo (TS) por, supuestamente, haber filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la 'Cadena SER' el correo electrónico que Carlos Neira, el abogado de González Amador en la causa por delitos fiscales, envió el 2 de febrero de ese año a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dichos ilícitos a cambio de llegar un acuerdo con el que evitara la cárcel.

González Amador no se ha referido solo a ese 'email', sino también a la nota de prensa publicada al día siguiente, 14 de marzo, por la Fiscalía dando detallada cuenta de la cadena de correos electrónicos entre su defensa y el fiscal Julián Salto. "Para todo el mundo, a partir de ese día, entre la nota de la Fiscalía y la publicación del 'email', yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente. Me había destrozado", ha afirmado.

González Amador ha hecho hincapié en que esas revelaciones le han causado un gran daño profesional y personal, por el impacto en su círculo familiar. "Estoy muerto jurídica, social y económicamente", ha recalcado. Incluso una vez cerrado el interrogatorio, ha solicitado hacer una última intervención para incidir en el impacto que considera que este caso ha tenido en su vida. "O me voy de España o me suicido", ha declarado. A renglón seguido, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le ha apuntado: "No le recomiendo ninguna de las dos cosas. Y en todo caso, que hable con su abogado, que será quien mejor le pueda asistir esa duda".

Según ha expuesto, fue en mayo de 2022 cuando le comunicaron que era objeto de una inspección fiscal, que se fue ampliando paulatinamente. "Tenía la intuición de que ellos sabían quién era yo", ha comentado, detallando que en un momento dado se le llamó al despacho de la inspectora a cargo del asunto, algo que le pareció "bastante raro". Más de un año después, hacia septiembre de 2023, le comunicado que se pasaba a la vía penal.

Cambió de abogados recurriendo a Neira

Entonces, decidió cambiar de abogados, acudiendo a Neira. El letrado le dijo que había "dos caminos": "pelear" o pactar. González Amador ha contado que le confió que era la pareja de Díaz Ayuso, por lo que, aunque se inclinaba por dar la batalla, prefería que se resolviera "rápido y sin ruido". "Me dijeron que lo mejor era conformar", ha resumido.

A lo largo del interrogatorio se le ha preguntado varias veces si era consciente de que conformar implicaba confesar, algo que inicialmente ha negado pero que ha acabado reconociendo dos veces: "Me dice (...): Vas allí, reconoces, sentencia rápida y a casa". De todas formas ha incidido en que, a partir de ese momento se desentendió del asunto, dejándolo en manos de sus abogados. Hasta el 11 de marzo de 2024, cuando un periodista de 'eldiario.es' le llamó para avisarle de que al día siguiente publicarían que la Fiscalía le había denunciado por fraude fiscal y pedirle una reacción.

El empresario ha relatado que llamó a Neira, el cual se mostró sorprendido porque desconocía que había denuncia formalizada. Ya el 12 de marzo, tras la publicación de la noticia a las 6:01, volvió a hablar con su abogado, que le tranquilizó con un mensaje de WhatsApp donde le informaba de que ya había fiscal y de que la intención de pactar seguía en pie.

Ese mensaje contenía el 'pantallazo' del correo electrónico enviado ese mismo 12 de marzo por Salto a Neira con dicha información. Sin embargo, González Amador ha querido precisar que "nunca" tuvo "ningún correo", ni ese ni el del 2 de febrero, ni su letrado le consultó antes de enviar 'email' alguno. "Lo dejé en sus manos", ha reiterado.

Confirma que reenvió el correo

El novio de Díaz Ayuso ha confirmado, además, que reenvió ese mensaje con el 'pantallazo' al jefe de gabinete de la mandataria regional, Miguel Ángel Rodríguez. Y ello porque le tenía informado de los principales "hitos" de su problema con Hacienda al entender que afectaba a la presidenta madrileña, aunque él lo consideraba un asunto suyo, "personal". "Y ellos nunca me han dictado un criterio ni me han dicho por dónde ir, cómo Angélica Rubio con (Juan) Lobato", ha deslizado.

El hecho de que reenviara ese 'whatsapp' a Rodríguez ha suscitado un choque con la defensa de García Ortiz, que le ha preguntado si le parecía normal rebotar un mensaje que mostraba un correo entre un abogado y un fiscal. "El correo es mío", ha contestado tajante el empresario, dando lugar a una línea de interrogatorio que Martínez Arrieta ha frenado al no ver la "relevancia".

En el contexto del "boom mediático" que González Amador ha denunciado que desató la noticia de 'eldiario.es', Rodríguez le preguntó si quería hablar con un periodista de 'El Mundo', a lo que accedió. La conversación tuvo lugar el 13 de marzo "antes de comer". Y, de acuerdo con el empresario, se ciñó a dar su versión sobre lo que reflejaba el digital.

La "secuencia terrible" continuó esa noche, cuando 'El Mundo' publicó que Fiscalía había ofrecido pactar a González Amador. El abogado del Estado ha puesto de manifiesto que esa pieza, si bien atribuía mal la iniciativa, contenía más información sobre la propuesta de conformidad que realmente se hizo que la recogida en el 'pantallazo' del 12 de marzo. "Pregunte al periodista", ha replicado el empresario.

Al hilo, ha ratificado que Rodríguez le pidió permiso para mover ese 'whatsapp' entre la prensa y que se lo autorizó, si bien ha querido subrayar que "jamás" ha facilitado ningún correo ni ningún 'pantallazo' a ningún periodista". "La verdad me ampara, porque yo la conozco, y la tengo. Yo no he tenido que borrar", ha lanzado, señalando a García Ortiz, sentado en el estrado con gesto serio.

La advertencia a González Amador

Tras la publicaci�ón de 'El Mundo', se sucedieron otras que la confirmaban y otras que la desmentían. González Amador ha recordado que le advirtieron de que la Cadena SER estaba contando que había reconocido los delitos fiscales, haciéndose eco de ese supuesto correo filtrado del 2 de febrero.

A la mañana siguiente, después de que la Fiscalía difundiera el citado comunicado, le enfadó "profundamente" ver la mención a ese correo. "No tenía absolutamente conocimiento de nada", ha aseverado. Entonces, pidió explicaciones a Neira, que le dijo: "Cálmate". Y le explicó a continuación que eso era la conformidad de la que habían hablado. Sin embargo, según el empresario, le reconoció que nunca pensó que ese 'email' se fuera a filtrar. "Hemos entrado en otra dimensión", le alertó.

A partir de ese momento, González Amador ha declarado que no se fiaba de la Fiscalía en su procedimiento penal. En ese sentido, ha acusado al fiscal Diego Lucas de "jugar" con ellos porque les habría transmitido que tenía "buen rollo con el PSOE" y lo podía "hablar", pero pasó de una propuesta que eran 8 meses de cárcel, 140.000 euros de multa y cero antecedentes penales a una conformidad "mucho peor". Con todo, se ha definido como "el ariete", por ser la pareja sentimental de Díaz Ayuso. Y, ello, ha resaltado, a pesar de que "nunca" ha hecho apariciones oficiales con ella: "No he ido ni a bodas". "No es que lo diga yo, es que es una cuestión política", ha zanjado sobre la causa penal en su contra.