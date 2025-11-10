Feijóo reta a Sánchez a asumir que no puede gobernar: "Los jueces le paran los pies y sus socios le atan las manos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "interferir" ante el Tribunal Supremo y de "romper la independencia judicial" al haber proclamado la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antes de que haya sentencia.

Feijóo se refería así a las declaraciones realizadas este domingo por Sánchez en una entrevista al diario El País en las que aseguraba que el fiscal general es inocente y "más aún tras lo visto en el juicio" que se sigue contra él por un supuesto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente del PP ha subrayado que en ningún momento de los "50 años de democracia" se había producido una injerencia semejante. "Que el presidente del Gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática y de su falta de ética y de responsabilidad", ha sentenciado Feijóo durante su intervención en Melilla donde este lunes se ha reunido el Comité de Dirección del partido.

"Estos días hemos vuelto a constatar que la legislatura está agotada y esto ya no es un juicio político partidista, es casi un acta notarial", ha enfatizado Feijóo tras la decisión de Junts de romper con el Ejecutivo y anunciar formalmente el "bloqueo" de la legislatura.

En este contexto, ha señalado que en España ya no avanzan las leyes ni las reformas sino sólo "los casos de corrupción del gobierno" y, en esta tesitura ha hecho hincapié en que "España no puede ser ingobernable sólo porque la corrupción del PSOE sea inagotable".

Noqueado por el parlamento

Según Feijóo, el Gobierno "ya no tiene itinerario político para el futuro" del país y únicamente cuenta con su "propio itinerario judicial" que pasa por todos los tribunales y juzgados que tienen causas abiertas o a punto de ser juzgadas y que afectan al PSOE, al Gobierno o a la familia de Sánchez.

"No hay un caso de corrupción en el partido del Gobierno, hay una presunta organización criminal, hecha partido y luego hecha Gobierno, que empezó a operar en el coche de las primarias y no se ha bajado del coche oficial desde entonces", ha relatado.

Para Feijóo, un Gobierno "que tiene la vista puesta en los juzgados está inhabilitado para atender la realidad de los hogares españoles" pero, además, el Ejecutivo está "noqueado por el Parlamento" porque los de Carles Puigdemont le han dicho con claridad que van a tumbar el grueso de las leyes.

Más fácil aprobar leyes del PP que del Gobierno

"Por tanto, este Gobierno ya no es ni mayoría, ni progresista, ni social, ni nada y solo hay una pérdida de tiempo y una gigantesca tomadura de pelo a nuestro país", concluye el líder del PP, que se ha jactado de que "hoy hay más probabilidades de que el Congreso apruebe leyes del PP a que apruebe leyes propuestas por el Gobierno de España".

En este escenario, ha instado a Sánchez a admitir que ya no puede gobernar y que únicamente tienen en su mano "bloquear". "Debe asumir que no puede cambiar nada, solo puede obstruir el cambio en España", ha reclamado, incidiendo en que además de no contar con apoyo parlamentario, el Gobierno de coalición también carece de respaldo social y por eso el presidente no convoca elecciones.

"Esta es la situación enmarañada en la que estamos viviendo. Al no tener capacidad parlamentaria, el Gobierno no es capaz de sacar una sola ley pero, adicionalmente, el Gobierno no convoca elecciones, simplemente porque sabe que las pierde", ha apostillado el presidente del primer partido de la oposición, para quien los socialistas "están acabados".

Desde su punto de vista, al PSOE y al Gobierno ya solo les queda "revolverse ante los jueces y torpedear" a las comunidades gobernadas por el PP desde el "Comité de Oposición al PP" al que, en su opinión, han convertido un Consejo de Ministros, donde se sientan hasta cinco candidatos socialistas a las elecciones autonómicas de Andalucía, Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana y Madrid.

A todos ellos les ha acusado de usar el Boletín Oficial del Estado (BOE) para "promocionarse a costa el interés general y de los territorios a los que luego irán a pedir el voto". "Si echamos cuentas, son 25 millones de españoles quienes viven en territorios contra los que el Gobierno del PSOE está haciendo campaña. Y lo que necesitan es un gobierno que les sirva, no un gobierno que les torpedee", ha concluido el líder del PP.