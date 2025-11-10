"Nada de carambolas solo hay un camino para que gobierne el PP y el camino para que gobierne el PP es votar al PP", asegura Alberto Núñez Feijóo

Vox espera pactar con el PP un acuerdo político en Valencia con medidas como el freno a la inmigración o el fin del Pacto Verde

La aritmética electoral de nuestro país vuelve a colocar al PP en una situación muy incómoda. El escenario ideal para Alberto Núñez Feijoo es poder desarrollar sus políticas, alejado lo máximo posible de Vox para no perder al votante de centro y gobernar sin la constante amenaza de la ultraderecha que es, al final, la gran munición del gobierno contra los populares, pero está la Comunidad Valenciana. No se la quieren jugar en unas elecciones y nos les queda otra que negociar con Vox.

El líder del PP, en plena precampaña en algunas comunidades, habla de Santiago Abascal y los suyos como la oposición y un partido "para desahogarse cinco minutos". “Nada de carambolas solo hay un camino para que gobierne el PP y el camino para que gobierne el PP es votar al PP. No hay otro”, advirtió a sus votantes el domingo en Sevilla.

Este lunes, Alberto Nuñez Feijóo se ha llevado a la dirección del Partido Popular a Melilla y ha puesto en valor su compromiso con la seguridad y la protección de las fronteras. “Melilla es y será España. Melilla es frontera española y europea”, ha manifestado.

Alberto Núñez Feijóo centra su crítica en el Gobierno

Lo ha hecho días después de que Vox les reprochara la escasa defensa de la soberanía española en un territorio en primera línea del reto migratorio, el líder de los 'populares' ha evitado el debate y, por tanto, la confrontación con el partido de Abascal.

Desde la izquierda lo ven como un acercamiento a Vox, porque la cuenta atrás para evitar las elecciones en Valencia sigue corriendo. Quedan nueve días para nombrar un sustituto de Carlos Mazón y Feijóo ha preferido centrar su crítica en el Gobierno.

“España no puede ser ingobernable solo porque la corrupción del PSOE sea inagotable”, ha criticado.

El PP se debate entre la necesidad de acercarse a Vox en Valencia y plantar cara en otras comunidades con las elecciones a la vuelta de la esquina.

“Somos el partido con más ganas, el partido que tiene las mejores propuestas y el único que tiene capacidad de llevarlas a cabo y mejorar la vida de los españoles”, ha clamado Feijóo.