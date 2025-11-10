Desde alguna contradicción del fiscal general hasta una posible destrucción de pruebas: no te lo pierdas

Ana Rosa Quintana, sobre Pedro Sánchez, tras sus palabras asegurando que el fiscal general es inocente: "Es a la verdad lo que Maquiavelo a la moral"

En pleno juicio del fiscal general del Estado, con su declaración inminente este mismo miércoles, en 'El programa de Ana Rosa' hemos desvelado todos los detalles y las claves que harían falta para inculpar a Álvaro García Ortiz. Álvaro López, periodista del programa presentado por Ana Rosa Quintana, ha recordado que "no existen" pruebas claras y contundentes que asocien a García Ortiz con la filtración de ese correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso "no existen".

Y no solo eso, sino que parece que esta prueba directa va a ser complicado que aparezca. Pues bien, dicho esto, estos son algunos de los panoramas que se pueden dar: que los periodistas digan cómo recibieron esa información, y todos ya se han acogido al derecho que tienen de no revelar las fuentes. Otro escenario que se podría dar es que García Ortiz, que declara el último esta semana, incurriese en algún tipo de contradicción.

O también, algo que también podría ocurrir es que los agentes de la UCO expliquen una posible destrucción de pruebas, algo que sí ha pasado. Es decir, en resumen, por qué el fiscal borró intencionadamente información clave en su corrreo y en sus dispositivos móviles. "Lo más parecido a un indicio muy contundente es lo que declaró la semana pasada la jefa de prensa de la Fiscalía, Mar Hedo, que aseguró que fue el propio fiscal el que le dictó la propia nota de prensa para defender a la fiscalía", ha informado el periodista de 'El programa de Ana Rosa', en Telecinco.

¿Se podría condenar al fiscal general del Estado?

Pues bien, con todo esto, ¿se podría condenar al fiscal general del Estado? 'El programa de Ana Rosa' ha preguntado al magistrado Fernando Portillo, quien asegura que es posible, aunque los jueces "tendrían que explicarlo de forma muy puntillosa": "Para condenarlo es necesario subir un escalón más. Es necesario que existan pruebas contundentes. No hay pruebas directas... no existen documentos, fotos, vídeos o testigos. Sin embargo, es posible y muy habitual condenar a alguien por pruebas indiciarias. Es necesario que esos indicios sean suficientes, consistentes y que el juez razone debidamente. Si no pueden, ante la menor duda, deberán absolver".

Semana clave de declaraciones ante la Fiscalía

Este martes declarará Eugenio Rigo, decano de los abogados de Madrid y la jefa de Inspección de la Fiscalía, Antonia Sanz Gaite, a quien la acusación señala como la encargada de iniciar una investigación interna de oficio por esa filtración. Y también declara este mismo martes Agustín Hidalgo, jefe de protección de datos de la Fiscalía. Además, declararán periodistas y de cara al día 12 de noviembre, agentes de la UCO que registraron el despacho de García Ortiz. Por último, declarará el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.