Ana Rosa Quintana: "El presidente tiene un problema entre el dato y el relato"

Ana Rosa Quintana, sobre el juicio al fiscal general del Estado: ''Moncloa activa la operación borrado de memoria''

Compartir







Ana Rosa Quintana ha comenzado su programa matinal 'El programa de Ana Rosa' con su clásico editorial. La presentadora de Telecinco ha tocado temas como la declaración del fiscal general el próximo miercoles o las últimas palabras de Pedro Sánchez asegurando que no habrá elecciones anticipadas, señalando que el presidente "tiene un problema entre el dato y el relato". Y da la bienvenida a este lunes de festivo local en la Comunidad de Madrid con las siguientes palabras: "Bienvenidos al desgobierno digital".

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' arranca así: "Buenos días. Comienza una semana muy intensa. El miércoles declara el fiscal general en el juicio y Sánchez lo hará el mismo día en el Congreso para hablar sobre los casos de corrupción. Es curioso que haya elegido el mismo día en el que declara el fiscal para dar explicaciones. En España el presidente no da ruedas de prensa pero desde el extranjero se muestra muy locuaz. Sánchez se ha ido a Colombia para ponerse la toga".

Y continua de la siguiente manera: "Desde la atalaya de El País ha dicho que su fiscal general es inocente. Desde El Caribe la traigo yo. La sentencia, claro. El Poder Ejecutivo ejerciendo de Poder Judicial desde un medio de comunicación mientras celebra el entierro del Poder Legislativo, que ni está ni se le espera. ¿Y en qué basa esta sentecia? Nada menos que en "la verdad". Sánchez es a la verdad lo que Maquiavelo a la moral".

"Un problema entre el dato y el relato"

Ana Rosa Quintana menciona también las últimas palabras del presidente de España tocando uno de los principales tema de actualidad de las últimas semanas, los presupuestos: "El presidente también trae otra sentencia desde el Caribe. Ha cambiado la toga por la guayabera y el mazo de juez por las maracas para asegurar que 'España seguirá avanzando con presupuestos o sin presupuestos'. Asegura que no habrá elecciones anticipadas porque 'no estamos en esa situación' mientras exige elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana, donde al parecer sí están en esa situación, aunque en Valencia sí tienen presupuestos. El presidente tiene un problema entre el dato y el relato. Relato: 'España económicamente vive uno de los mejores momentos de los últimos 45 años'. Dato: 'Según Cáritas, 2 millones y medio de jóvenes están en riesgo de exclusión social por el precio de la vivienda, los alimentos y los bajos sueldos'.

Y concluye de la siguiente manera: "Precisamente, para ganarse el voto de esos jóvenes a los que les va tan bien, el presidente y varios ministros se han abierto cuentas de tik tok para venderles una realidad pixelada. A este paso, el BOE se publicará en Reels de Instagram, las leyes se debatirán en X y los pactos se harán en Tinder. Bienvenidos al desgobierno digital".