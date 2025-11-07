Jesús Sánchez, creador de una app para combatir la soledad: “No es para ligar, sino para encontrar amigos''

El 16% de los españoles se sienten solos, y entre los jóvenes la cifra se dispara. Plataformas como Alquifriend ofrecen compañía por horas para quienes buscan romper el aislamiento

La soledad es la epidemia del siglo XXI. Depresión, ansiedad o problemas de corazón pueden ser consecuencia directa de ella. Y en pleno auge de esta realidad, la soledad se ha convertido también en un negocio. Para quienes no tienen a nadie con quien compartir su tiempo, existen empresas que organizan cenas y viviendas con desconocidos, alquiler de amigos o incluso chats con robots que simulan serlo.

El 16% de los españoles se sienten solos, pero son los jóvenes quienes tienen el récord: tres de cada cuatro reconocen padecerla, especialmente las mujeres. En España incluso es posible alquilar un amigo, con precios que oscilan entre los 50 euros por hora y bonos especiales para viajes o actividades deportivas.

‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado en directo con Jesús Sánchez, creador de Alquifriend, una plataforma dedicada a combatir la soledad: “La plataforma está pensada para encontrar a alguien con quien relacionarte, para romper el hielo esa primera vez en la que buscas a alguien con quien hacer deporte o compartir cualquier actividad”.

Jesús Sánchez: "Está el perfil que se ofrece para ser contactado y el de la persona que busca compañía"

Sánchez explica que existen dos tipos de perfiles: “Está el perfil que se ofrece para ser contactado y el de la persona que busca compañía. Quien se ofrece puede poner el precio que quiera a su tiempo, aunque muchos lo hacen de forma gratuita”.

Y aclara que no se trata de una aplicación de citas: “No es una app para ligar, sino para encontrar amigos y combatir la soledad. Luego, de la amistad puede surgir el amor, claro. Pero el objetivo es acompañar, porque hay muchas personas solas, mayores y jóvenes, que necesitan alguien con quien hablar o compartir momentos”.