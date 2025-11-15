El PP acusa a Ana Redondo, ministra de Igualdad, de "seguir ocultando" los fallos en las pulseras antimaltrato

Igualdad advierte de un fallo en el sistema de las pulseras antimaltrato y activa un protocolo para proteger a las víctimas

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha acusado este sábado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de "seguir ocultando" los fallos en las pulseras antimaltrato, "uno de los ejemplos más vergonzosos de este Gobierno" que, en su opinión, "ha dejado desprotegidas a las mujeres más vulnerables".

"Lo sabían porque se lo dijeron las trabajadoras de Cometa --centro encargado del seguimiento telemático de las órdenes de alejamiento a las víctimas de violencia de género--. Lo sabían porque se lo dijeron los representantes de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, y también las víctimas. Y lo ocultaron, y siguen mintiendo", ha afirmado.

"Por cuatro votos de Podemos siguen desprotegiendo a las mujeres"

De los Santos ha criticado a la ministra "reprobada" por sus declaraciones ante los fallos de este sistema, que se han repetido en fechas recientes. "Lo único que le hemos escuchado es decir que, bueno, si esta barbaridad afectaba a un 1% de esas 4.500 mujeres que se creían protegidas por las pulseras antimaltrato, no era para tanto. ¿Perdón? ¿45 mujeres en peligro de muerte no son lo suficiente como para que Redondo hubiera puesto toda su energía en resolver el problema?. Pues vemos que no", le ha reprochado.

El dirigente 'popular' ha señalado que el contrato de estas pulseras lo diseñó la exministra Irene Montero, por lo que ha acusado al presidente del Gobierno de actuar por intereses parlamentarios: "Por los cuatro votos de Podemos, Pedro Sánchez está dispuesto a seguir desprotegiendo a las mujeres abusando de Ana Redondo como ministra instrumental y cargándose, una vez más, como ya lo hizo con la 'ley del solo sí es sí' o con la ley trans, el constructo feminista que tanto, tanto costó a este país".

A su juicio, esa situación ha provocado que España esté descendiendo paulatinamente en el ranking de Igualdad. "Les prometo que, en tanto y cuanto responsable de Igualdad del PP, se recuperará. Si así los españoles quieren y llevan al presidente Feijóo a la Moncloa", ha añadido.

Precisamente, De los Santos, acompañado de todo el equipo de Igualdad del PP, se han reunido con algunas asociaciones feministas de León y ha subrayado la situación específica de las mujeres en el medio rural, "que se convierten en la columna vertebral de las necesidades políticas igualitarias".