Asiste a la Cámara Alta a petición del PP y tras la reprobación del Congreso por su gestión de la situación

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparece hoy, miércoles 1 de octubre, en el pleno del Senado tras la petición del PP para que dé explicaciones sobre la gestión de la crisis de las pulseras de control de agresores machistas, –también conocidas como pulseras antimaltrato–, y explicar las consecuencias que ha generado en la protección de las víctimas.

En medio de las críticas por los fallos denunciados, la ministra comparece después de que la pasada semana el Congreso aprobase su reprobación, instando al Gobierno a cesarla de su cargo por la “negligente” gestión de la crisis.

Los fallos en las pulseras antimaltrato

Todo terminó de dinamitar cuando la Fiscalía General del Estado señaló en su memoria anual que habían existido “incidencias técnicas” derivadas del cambio de contrato de las pulseras de seguimiento telemático de los maltratadores, pero que ya habían sido solucionadas.

Al respecto, alertaba de que el cambio de empresas prestatarias del servicio, ejecutado en marzo de 2024 a favor de Vodafone y Securitas, había causado que no se pudiese acceder a la información sobre la ubicación de los agresores previa a esa fecha, algo que estaba desembocando en sobreseimientos y fallos absolutorios en procesos por quebrantamiento de las penas y medidas cautelares de alejamiento.

“Daban localizaciones erróneas y nos decían que el dispositivo funcionaba correctamente. Ha sido casi una habitualidad en los últimos dos años”, asevera Francisco Gutiérrez, magistrado juez de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, ante las cámaras de Informativos Telecinco.

Jueces, fiscales y miembros de la seguridad del Estado detectaron y compartieron los fallos que existían con las pulseras antimaltrato; unas conclusiones que dejaron claras en las actas que salían de las reuniones provinciales de coordinación de violencia machista.

La posición de Ana Redondo y el Ministerio de Igualdad

Al respecto, en sus declaraciones a los medios, Ana Redondo ha insistido en que los dispositivos funcionan y que la afectación se dio en casos “mínimos” y “puntuales”.

Actualmente, Igualad trabaja en la licitación del nuevo contrato para la gestión del servicio de dispositivos telemáticos de control de agresores machistas a partir de mayo de 2026, que incluirá mejoras para el ámbito rural, la actualización tecnológica y el refuerzo del personal del centro de gestión de las pulseras antimaltrato (COMETA), entre otras cuestiones.

Al respecto, la titular de la cartera de Igualdad apuntaba la semana pasada en el pleno del Congreso que desde que gobierna Pedro Sánchez "las mujeres están mejor protegidas y más seguras", pidiendo al PP que deje "de generar dudas en las víctimas, con bulos, con falsedades, con mentiras", así como de "utilizar" a las víctimas. "Siempre han utilizado ustedes a las víctimas como ariete contra el Gobierno, con bulos y falsedades", dijo, rechazando, como se ha apuntado, que las pulseras antimaltrato fuesen de AliExpress.

“Lo único de AliExpress que hay aquí es su oposición destructiva” señaló.

Tras ser reprobada por su gestión con 170 votos a favor (PP, Vox y UPN), 162 en contra (PSOE y socios) y 16 abstenciones (ERC y Junts), el jueves pasado el turno en la Cámara Baja fue para de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, que compareció ante la Comisión del Pacto de Estado por Violencia de Género, donde pidió disculpas a todas las mujeres a las que la situación hubiera generado inquietud.