Carlos Mazón asegura que nadie le pidió permiso para enviar el mensaje de alerta

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha comparecido en la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts Valencianes tras la última declaración de Maribel Vilaplana ante la jueza y desvelarse el contenido de sus llamadas con Salomé Pradas el 29 de octubre de 2024.

Carlos Mazón ha asegurado que el día de la DANA nadie le pidió "permiso para refrendar ni para refutar ninguna decisión" del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Además, por otro lado, el president en funciones apunta que en la comida que mantuvo estuvo "atento, haciendo llamadas para conocer la situación".

Por otro lado, el president en funciones ha empezado pronunciándose con cierta resignación sobre la "inmensa mayoría de las preguntas que me hacen da las sensación de que no hubiera dado explicaciones sobre ellas...". Acto seguido, Mazón sentenciaba: "Les voy a decir que la inmensa mayoría la pueden encontrar en fuentes abiertas, en entrevistas, en explicaciones que he dado, en todas y cada uno de los bulos y mentiras que se han puesto en marcha".

"No escuchar una llamada, después de haber atendido o realizado 14 o 15 llamadas, no significa estar incomunicado", sentencia mirando a todos los miembros presente en Les Corts Valencianes. Además, Mazón añadía: "Incomunicado es de lo que me han acusado muchos, luego han tenido que retrotraerse, como lo de la llegada al Cecopi".

Carlos Mazón declaró que "nadie ha dado más explicaciones" ni "ha asumido más responsabilidades" por la DANA del 29 de octubre de 2024 en la que murieron 229 personas que él, que ha llegado hasta dimitir del cargo.

Asociaciones de víctimas de la dana de Valencia se han concentrado este martes ante las puertas de Les Corts, mientras comparece el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación en la cámara autonómica, y han reprochado que no deje su acta de diputado para ir al juzgado.

"Es un paripé. Donde tiene que ir a declarar es ante la jueza", han dicho, y ha asegurado que no esperan de esta comisión nada más que "mentiras" del jefe del Consell, al que han advertido: "que sepa que allá donde él esté, estaremos", como el próximo lunes en la Comisión del Congreso.

Así lo han asegurado en la protesta, en la que han exhibido pancartas como "Inepte i criminal" ("inepto o criminal") o "Totes alcem la veu per qui ja no pot alçar-la" ("Todas levantamos la voz por quienes ya no pueden levantarla"). Los asistentes han coreado gritos de "Mazón a presó, Consell dimissió", o "No son muertos, son asesinados" o "Ací està el poble valencià" ("Aquí está el pueblo valenciano"). Asimismo, han mostrado fotos de sus familiares víctimas y portado camisetas con el lema, en valenciano: 20.11. Ni Olvido ni perdón".

Un altavoz en el exterior ha permitido a los concentrados seguir la intervención de Mazón, que han criticado con gritos de "Vergonya vergonya", "mentira, mentira" y "asesino", acompañados de pitos y abucheos. "No hables aquí, habla en Catarroja", le han espetado en alusión al juzgado.